Le prime reazioni alla critica suggeriscono che “Glass Onion” batte Knives, con Daniel Craig e Janelle Monáe che rubano la scena per Netflix

Netflix ha recentemente invitato i fan a mettere insieme i pezzi di un nuovo mistero che si sta preparando sul strade della Grecia. Cipolla di vetro: un mistero scaccia via la prima proiezione è stata al Sabato il Toronto International Film Festival. Questo è un film sequel del 2019 di Chris Evans e Ana de Armas Coltelli fuori, diretto da Rian Johnson. Il film d’esordio ha seguito il azioni di un maestro detective, Benoit Blanc, che ha ispezionato il caso di un ricco patriarca.

È stato molto apprezzato per il trama e suspense ben assemblata che ha incuriosito gli spettatori. Ora suggeriscono le prime reazioni critiche Cipolla Di Vetro battiti Coltelli fuoriinsieme a Daniel Craig e Janelle Monáe rubano la scena per Netflix. Entriamo per sapere tutto sulla nuova puntata del mistero dell’omicidio.

Netflix Original Glass Onion sta prendendo il controllo dei social media prima dell’uscita

Cipolla Di Vetro è ambientato in una location completamente nuova con un nuovo cast corale come il primo James Bond è entrato nel frame principale. Daniel Craig interpreta il ruolo di Il detective Benoit Blanc nel nuovo film. L’attesissimo film porta gli spettatori in Grecia e sarà disponibile su Netflix su 23 dicembre 2022.

Inoltre, Rian Johnson ha lanciato un appello spoiler ai critici e al pubblico di Toronto per mantenere bassa la loro eccitazione perché lo farà rovinare tutti i momenti di meraviglia ed esultanza per gli altri spettatori.

“Come vedrai quando guardi Glass Onion, ci sono alcune grandi sorprese oltre a chi muore e chidunnit, la cui conservazione influisce davvero sull’esperienza di una prima visione”, ha dichiarato il direttore.

Rian si è rivolto alle persone per aiutare a preservare le sorprese per il pubblico e ha aggiunto che se ci fossero spoiler, dovrebbero essere forniti da lui. Intanto, secondo la relazione di Fumettoil seguito è qualcosa oltre il film precedente e già facendo impazzire i fan.

Inoltre, come rivela il trailer, Janelle Monáe sembrava un po’ più misteriosa degli altri personaggi. Mentre viene vista nascondersi dietro le piante in cerca di qualcosa o forse qualcuno, i suoi occhi avevano la vera suspense che qualcosa di vitale si stesse preparando in questo film.

Reazioni dei fan

Rian Johnson l’ha fatto di nuovo: #GlassOnion è persino meglio di Knives Out, un mistero di omicidio superbamente realizzato con più intrattenimento per i tuoi soldi di qualsiasi altra cosa vedrai quest’anno. Il piacere non diventa molto più semplice o soddisfacente di così. #TIFF22 pic.twitter.com/FTfUS9Gj2P — Dancin’ Dan @ #TIFF22 (@dancindanonfilm) 11 settembre 2022

#GLASSONION: A KNIVES OUT MYSTERY è un vero spasso come tutti speravano. Più divertente, più intelligente e più acuto del primo. Qualsiasi domanda o difetto che avevo ricevuto risposta mentre si svolgeva. Rian Johnson ha davvero il mistero fino a una scienza. TEMPI DIVERTENTI AL FILM È TUTTO QUELLO CHE CHIEDO #TIFF22 pic.twitter.com/4eDMBesPQ3 — The TIFF22 Drunk (@thefilmdrunk) 11 settembre 2022

GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY è nitido e divertente come il primo film. Un mistero intelligente e moderno con molti strati da sfogliare sui suoi personaggi. Daniel Craig potrebbe tornare nei panni di Benoit Blanc, ma questo film appartiene a Janelle Monáe. Elegante design di produzione, colonna sonora e montaggio. pic.twitter.com/qmW7iwXBfT — Matt Neglia @TIFF (@NextBestPicture) 11 settembre 2022

Sì, #GlassOnion è buono come #KnivesOut, se non migliore – un altro omicidio-mistero molto divertente, estremamente ben scritto con colpi di scena in abbondanza. Potrei guardare per sempre Daniel Craig interpretare Benoit Blanc. Un GRANDE grido anche a Janelle Monáe, la star del film senza dubbio pic.twitter.com/MXWX7DGdEJ — Erik Davis (@ErikDavis) 11 settembre 2022

OH MIO DIO. @KnivesOut #GlassOnion è stato un cazzo di BUON TEMPO. È stato il film più divertente che ho visto quest’anno. È coinvolgente. È sciocco. È intelligente. È divertente. @JanelleMonae è una regina. Grida a @DaveBautista @leslieodomjr Jessica Henwick! e Daniel Craig e i suoi lewks! — Dino-Ray è al #TIFF per un minuto (@DinoRay) 11 settembre 2022

Altri membri del cast includono Edward Norton, Kathryn Hahn, Jessica Henwick, Leslie Odom Jr., Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista. Sei pronto per i nuovi sospetti e misteri? Hai visto i precedenti Knives Out? Condividi le tue opinioni con noi nella sezione commenti.

