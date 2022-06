Le prime immagini di Stranger Things 4 Vol 2 confermano che Nancy sopravvive a testa in giù

Sono passate poco più di due settimane da quando la stagione 4 di Stranger Things è esplosa su Netflix, offrendo ai fan una delle voci migliori e più spaventose finora.

Il volume 1 di Stranger Things 4 si è concluso con un cliffhanger snervante quando è stato rivelato che le origini di Vecna ​​sono strettamente legate a Eleven e al suo tempo al laboratorio di Hawkins mentre era rimasta intrappolata nel Sottosopra e sotto l’influenza del tetro cattivo.

Ora, le immagini appena rilasciate per il volume 2 della stagione 4 di Stranger Things hanno dato ai fan un primo assaggio degli ultimi due episodi, confermando anche il destino di Nancy dopo essere stata lasciata in grave pericolo nell’episodio 7.

Rivelate le prime immagini di Stranger Things 4 Vol 2

Per segnare il punto a metà dell’attesa tra i volumi 1 e 2, Netflix ha rilasciato una serie di nuove immagini dagli ultimi due episodi della stagione 4 di Stranger Things.

Le nuove immagini non rivelano molto che non sapessimo già visto che vediamo Eleven rimanere con la dottoressa Brenner mentre cerca di riguadagnare i suoi poteri mentre Hopper, Joyce e Murray sono ancora bloccati in Russia con Dmitri.

Tuttavia, le nuove immagini più importanti mostrano che la banda di Hawkins riesce a riunirsi dopo che Steve e Nancy sono rimasti intrappolati nell’episodio 7.

Le immagini confermano che Nancy sopravvive a testa in giù

Dopo che l’episodio finale del volume 1 si è concluso con Nancy intrappolata nel Sottosopra con Vecna, gli spettatori temevano per la sua sicurezza e che potesse essere la prima principale morte del personaggio tra il cast principale nella stagione 4 di Stranger Things.

Tuttavia, le nuove immagini rilasciate da Netflix la mostrano nel nostro mondo e si è riunita alla banda, rivelando che o riesce a sfuggire da sola al Sottosopra, viene salvata dai suoi amici o le viene misteriosamente permesso di andarsene da Vecna.

Tuttavia, il destino di Nancy è stato effettivamente rivelato per la prima volta in un trailer pubblicato poco prima dell’arrivo della stagione 4 che mostra lei, Robin e Steve armati fino ai denti e che si preparano a combattere.

Questo era qualcosa che non abbiamo visto nel volume 1, suggerendo che era sempre destinata a sfuggire al Sottosopra. Resta da vedere se sia ancora sotto l’influenza di Vecna ​​nel volume 2.

Ma mentre l’immagine qui sotto mostra Nancy nel nostro mondo, c’è qualcosa di strano in Max, che è nascosto nell’angolo oscuro della stanza e i cui occhi sono quasi vitrei, suggerendo che non tutto è come dovrebbe essere.

I fan reagiscono alle nuove immagini

Il rilascio delle nuove immagini ha sicuramente catturato l’attenzione dei fan di Stranger Things che non hanno perso tempo a condividere i propri pensieri sui social.

Questo fan ha immediatamente notato che con Max sta succedendo qualcosa di divertente: “perché Max è così indietro.”

Mentre un altro era felice di rivedere Nancy con la banda: “Nancy sopravvive a Vecna ​​YAAAAAAY”.

“Piangendo, sono così spaventato per Lumax”, ha scritto un altro.

Questo fan ha commentato: “Quindi Nance non muore, e perché diavolo è Max sullo sfondo?”

“Nancy è viva, non riesco a respirare”, ha scritto questo fan entusiasta.

Mentre un altro ha commentato: “Nancy ed Eddie vivi!! Ci piace vederlo”.

Questo fan non era contento che Nancy fosse stata mostrata dopo il finale del cliffhanger: “Non hai mostrato Nancy. Volevo essere all’oscuro di quello che sarebbe successo e ora so che non morirà.

E alla fine, questo fan è stato esaltato prima del volume 2: “Ep finale terminato. 7 ieri. Questa stagione è una delle migliori TV mai create. Le aspettative erano alle stelle e tutti voi avete esagerato. Mi ha incollato al bordo del mio sedile in attesa del 1° luglio.

Il volume 2 della stagione 4 di Stranger Things arriva su Netflix il 1° luglio 2022.

