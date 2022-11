La fine dell’anno potrebbe essere il momento migliore per guardare i film e, fortunatamente, ci sono così tanti nuovi film in uscita. Le persone che odiamo al matrimonio, uno dei migliori nuovi film che arriveranno nelle nostre liste di controllo questo autunno, ha come protagonisti tre star preferite dai fan che faranno sintonizzare tutti.

Basato sull’omonimo romanzo bestseller di Grant Ginder, Le persone che odiamo al matrimonio è incentrato sui fratelli Alice (Kristen Bell) e Paul (Ben Platt), che partecipano al matrimonio della loro sorellastra Eloise (Cynthia Addai-Robinson) in Inghilterra con la madre (Allison Janney).

Il film è stato scritto da Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Logelin e diretto da Claire Scanlon, che ha già lavorato a L’ufficio, l’indistruttibile Kimmy Schmidt, e Il Buon Posto. Oltre a Janney, Bell e Platt, il film è interpretato anche da Karan Soni, Dustin Milligan, Tony Goldwyn e altri.

Ma quelli che hanno letto il libro e muoiono dalla voglia di guardare il film possono aggiungere Le persone che odiamo al matrimonio alle loro liste di controllo di Netflix? Ecco dove guardare il nuovo film comico!

Le persone che odiamo al matrimonio su Netflix?

Sfortunatamente, i fan del libro non potranno guardare Le persone che odiamo al matrimonio su Netflix. La commedia in arrivo sarà una versione esclusiva per un diverso servizio di streaming. Ma ci sono molti titoli che vale la pena provare su Netflix.

Se sei un fan di Kristen Bell, assicurati di guardare La donna nella casa di fronte alla ragazza alla finestra, come il padre, e Il Buon Posto. I fan di Allison Janney vorranno dare un’occhiata Lou, Tallulah, e Il DUFF. Ben Platt recita anche nella serie originale Netflix Il Politico e l’attore-cantante ha anche un concerto speciale sullo streamer.

Dove vedere Le persone che odiamo al matrimonio

Le persone che odiamo al matrimonio streaming in esclusiva su Amazon Prime Video a partire da venerdì 18 novembre. Guarda Janney, Bell e Platt in azione nel trailer ufficiale della commedia nel video qui sotto!

Starai guardando? Le persone che odiamo al matrimonio?