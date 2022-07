Le opinioni più impopolari e famigerate su “Cobra Kai”

Uno spettacolo può essere il più amato e tuttavia avere dei difetti. Un classico esempio di questo è Cose più strane. Una volta che la recente stagione dello spettacolo si è conclusa, i fan si sono fatti avanti con alcune lamentele che avevano sullo spettacolo e sui personaggi. Non importa quanto sia popolare uno spettacolo, gli spettatori avrebbero comunque delle opinioni forti al riguardo. Cobra Kai, il riavvio del classico franchise degli anni ’80 Il bambino del karatenon solo è riuscito a fare appello ai fan più anziani, ma anche alle nuove generazioni.

Ma nonostante l’attesa per la sua quinta stagione, che è a solo un mese dall’uscita, i Redditors hanno iniziato a dare i loro due centesimi per lo spettacolo. Ecco alcune delle opinioni più impopolari sull’originale Netflix.

I Redditor condividono le loro opinioni impopolari su Cobra Kai

Tra le molte cose che i fan hanno scelto, la scena di combattimento tra gli adolescenti era in cima. I redattori hanno trovato queste scene super terribili.

Un altro fan ha un problema con l’arco della redenzione di Hawk, mentre un altro ha sentito che gli adolescenti hanno scritto lo spettacolo.

Nel frattempo, il triangolo amoroso o il quadrilatero stanno diventando troppo stantii per alcuni.

Cosa aspettarsi dalla prossima stagione dello spettacolo di Karate?

Originariamente pubblicato su YouTube Red, lo spettacolo è poi passato a Netflix. La mossa si è rivelata utile, poiché lo spettacolo ha ottenuto un ampio riconoscimento e lo status di cult tra i fan. Dopo una lunga attesa, la quinta puntata arriverà finalmente su Netflix il 9 settembre 2022. La nuova stagione vedrà Daniel collaborare con la sua amica Chozen per sconfiggere Terry Silver.

Dopo aver vinto il torneo All Gallery la scorsa stagione, che ovviamente ha truccato, Silver ha in programma di aprire dojo Cobra Kai in tutta la California. Nel frattempo, Samatha deve fare i conti con la sua sconfitta al torneo. Altrove, Johnny e suo figlio Robby intraprendono un viaggio attraverso il Messico per trovare Miguel, che è in missione per trovare suo padre. Si vocifera che Marty Barnes del franchise originale sul set possa rivelarsi suo padre!

Lo sapremo per certo quando lo spettacolo arriverà sulla piattaforma il 9 settembre!

