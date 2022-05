“Le nostre carriere sono finite, va tutto bene”: Pete Davidson ricorda Vivere con Machine Gun Kelly nel seminterrato di sua madre al Netflix Is a Joke Fest

Attualmente il comico più popolare in America, Pete Davidson è tornato con una commedia per la prima volta in tre anni. Fa parte del più grande festival di commedie di Netflix di sempre, la formazione di Netflix Is A Joke. L’uomo è diventato famoso nel 2014 dopo essere apparso al Saturday Night Live. Per il suo atto speciale, Pete Davidson Presents: The Best Friends ha portato sul palco il rapper diventato punk rocker, Machine Gun Kelly. I due sono probabilmente i più grandi nomi nei rispettivi settori in questo momento. Ma c’è una storia di lotta e perseveranza dietro la fama dei due migliori amici. C’è stato un tempo in cui erano vicini ad accettare la loro carriera fallimentare.

Pete Davidson e Machine Gun Kelly sono stati amici intimi prima di arrivare in cima

Pete e la sensazione musicale condividono un legame speciale da quando hanno vissuto insieme nella cantina di sua madre. Stavano lottando e attraversando un momento difficile. Ha condiviso la storia nella sua introduzione a MGK.

“Abbiamo festeggiato insieme il Natale nel 2018 ed entrambi ci siamo guardati dall’altra parte del tavolo. Eravamo a casa di mia madre, vivevamo insieme a casa di mia madre, nel suo seminterrato. Ricordo che ci guardavamo come, ‘Va tutto bene, le nostre carriere sono finite, cazzo, va bene.’ Ci siamo divertiti, va tutto bene chi avrebbe pensato che potessimo fare qualsiasi cosa, giusto?’”

Machine Gun Kelly si è fatto strada nelle classifiche musicali di Billboard nel 2012 con il suo album di debutto Lace Up. Il suo singolo di successo è stato Wild Boy. L’album ha raggiunto la posizione #4. Diversi anni dopo, il rapper ha abbandonato la sua carriera da rapper ed è passato al punk rock. I suoi Tickets To My Downfall del 2020 sono entrati in classifica al numero 1.

Qual è il prossimo passo per le due stelle?

MGK è entrato di nuovo nella Billboard numero 1 con il suo successivo album rock, Mainstream Sellout quest’anno. Mentre Pete Davidson si sta concentrando sulla sua carriera di attore. Ha due progetti in cantiere, Bodies Bodies Bodies, in uscita il 5 agosto, e Good Mourning, in uscita il 20 maggio di quest’anno.

