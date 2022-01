Le migliori serie TV animate su Netflix: cosa guardare?

La cosa grandiosa di Netflix è che si adatta a qualsiasi stato d’animo in cui potresti trovarti e, a volte, all’umore noi ritrovarci è quello di guardare le tante esilaranti serie TV animate attualmente disponibili per lo streaming. Ma se stai lottando per navigare nella ricca libreria di contenuti di Netflix, allora abbiamo la guida giusta per te.

Di seguito abbiamo elencato i nostri programmi animati preferiti che garantiamo ti faranno ridere, ma giusto avvertimento, questi programmi non sono per bambini, quindi forse indossali una volta che sono andati a letto.

Senza ulteriori indugi, ecco l’elenco di Netflix Life delle migliori serie TV animate su Netflix.

Miglior serie TV animata su Netflix.

1. Lavoro interno

Sinossi: “Per i dipendenti del Deep State, le cospirazioni non sono solo teorie, sono fatti. E tenerli segreti è un lavoro a tempo pieno”.

Conteggio episodi: Attualmente, ci sono 10 episodi disponibili per lo streaming su Netflix. Ma altri 10 episodi sono stati ordinati dallo streamer e dovrebbero essere rilasciati alla fine del 2022.

Valutazione: IMDb – 7.7/10, Rotten Tomatoes – 89%, Netflix Life – 10/10 (la serie era proprio all’altezza della nostra strada, adoriamo una buona cospirazione!)

2. Bestia dell’avventura

Sinossi: “Un coraggioso zoologo, la sua coraggiosa nipote e l’ansiosa assistente esplorano il mondo mentre salvano bestie feroci in questa serie di commedie educative animate per adulti”.

Conteggio episodi: Al momento, ci sono 12 episodi disponibili su Netflix, tuttavia, con il grande cliffhanger alla fine della prima stagione e con l’esperto di vita selvaggia Bradley Trevor Greive che prende in giro il “libro due”, speriamo che Netflix darà il via libera a una stagione 2 presto.

Valutazione: IMDb – 5.2/10, Rotten Tomatoes – Non ha ancora rivelato il punteggio, Netflix Life – 9/10

3. Disincanto

Sinossi: “La principessa Tiabeanie, ‘Bean’, è infastidita dal suo imminente matrimonio combinato con il principe Merkimer. Poi incontra Luci, un demone, ed Elfo, un elfo, e le cose si fanno piuttosto eccitanti e pericolose.

Conteggio episodi: Attualmente, ci sono 30 episodi della serie. Tuttavia, poiché la stagione 4 è prevista per il rilascio nel 2022, altri 10 episodi saranno disponibili per lo streaming entro la fine dell’anno.

Valutazione: IMDb – 7.2/10, Rotten Tomatoes – 72%, Netflix Life – 8/10

4. Tuca e Bertie

Sinossi: “La storia di due donne-uccello di 30 anni che vivono nello stesso condominio.”

Conteggio episodi: Tecnicamente ci sono 20 episodi, ma dopo che Netflix ha cancellato la serie epicamente esilarante dopo la prima stagione, solo 10 episodi sono disponibili per lo streaming su Netflix. Tuttavia, con Adult Swim che è intervenuto per salvare la serie comica, altri 10 episodi sono stati rilasciati da loro nel 2021.

Valutazione: IMDb – 7.4/10, Rotten Tomatoes – 99%, Netflix Life – 9/10

5. Ama la morte + Robot

Sinossi: “Una raccolta di racconti animati che abbracciano vari generi, tra cui fantascienza, fantasy, horror e commedia.”

Conteggio episodi: Ci sono 26 episodi disponibili per te su Netflix ora.

Valutazione: IMDb – 8.5/10, Rotten Tomatoes – 81%, Netflix Life – 8/10