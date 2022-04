“Le cronache di Narnia” su Netflix: tutto ciò che sappiamo finora

Il 2022 segnerà il quarto anniversario da quando Netflix ha annunciato di aver acquisito i diritti per adattare i nuovi film e serie di Chronicles of Narnia. Da allora abbiamo avuto un annuncio importante e molto di niente. Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Le Cronache di Narnia adattamenti a partire da aprile 2022

Prima di approfondire il coinvolgimento di Netflix in futuro, diamo rapidamente un’occhiata a cos’è la serie di libri e come è stata adattata in precedenza.

Nota: questo è un articolo in corso che verrà aggiornato nel tempo man mano che impariamo di più – ultimo aggiornamento: 22 aprile 2022.

Cosa sono Le Cronache di Narnia?

Cominciamo con le basi. Le Cronache di Narnia è una serie di libri del famoso autore CSLewis pubblicati negli anni ’50.

La serie di libri è una serie fantasy che ci trasporta nel regno immaginario di Narnia. In totale, sette libri sono stati pubblicati sotto il Cronache di Narnia striscione.

Come Le Cronache di Narnia i libri sono stati sviluppati prima

La serie ha visto molteplici adattamenti nel corso degli anni, tra cui una serie della BBC, una serie radiofonica e, naturalmente, i film Disney.

Il più grande adattamento della serie di libri è arrivato nel 2005, quando Walt Disney Pictures e Walden Media hanno pubblicato il primo film intitolato: “Le cronache di Narnia: Il leone, la strega e l’armadio”.

Successivamente ha rilasciato un altro film che è stato distribuito dalla Disney con il terzo film distribuito dalla 20th Century Fox. Un quarto film era previsto ma non si è mai realizzato.

Come e quando Netflix ha segnato il franchise di Narnia

La notizia della collaborazione di Netflix con The CS Lewis Company è tornata a ottobre 2018.

Netflix ha un “accordo pluriennale” in base al quale avrà più progetti di film e serie in movimento, tutti basati esclusivamente sui libri di Narnia.

Oltre all’annuncio originale, Ted Sarandos, che ora è il co-CEO di Netflix, ha dichiarato: “L’amato di CS Lewis Cronache di Narnia le storie hanno risuonato con generazioni di lettori in tutto il mondo”, aggiungendo “Le famiglie si sono innamorate di personaggi come Aslan e dell’intero mondo di Narnia, e siamo entusiasti di essere la loro casa per gli anni a venire”.

È stato anche ribadito più volte che Netflix avrebbe adattato Narnia in un universo, posizionando la serie in modo che si scontrasse con artisti del calibro di Game of Thrones e il Marvel Cinematic Universe, anche se per un pubblico più orientato alla famiglia.

Puoi vedere di più dal comunicato stampa originale sul post ufficiale su Facebook di Narnia, ma ecco le linee principali:

“Netflix svilupperà nuove serie e progetti cinematografici basati sull’amata serie Le cronache di Narnia di CS Lewis. Secondo i termini di un accordo pluriennale tra Netflix e The CS Lewis Company, Netflix svilupperà storie classiche da tutto l’universo di Narnia in serie e film per i suoi membri in tutto il mondo. Tutte le serie e i film prodotti attraverso l’accordo saranno produzioni Netflix, con Mark Gordon di Entertainment One (eOne) insieme a Douglas Gresham e Vincent Sieber come produttori esecutivi per le serie e come produttori per i lungometraggi.

L’aspetto più importante dell’accordo con Netflix e ciò che lo rende più unico di quello che è successo prima è che Netflix ha accesso a tutti e sette i libri. Ciò significa che alcuni dei libri successivi che non hanno mai visto adattamenti prima potrebbero arrivare su Netflix dove i precedenti proprietari della licenza non sono stati in grado di farlo.

Sappiamo (per gentile concessione di IMDbPro) che Mark Gordon, Douglas Gresham, Vincent Sieber saranno coinvolti nella maggior parte dei prossimi progetti Netflix Narnia.

Matthew Aldrich diventa “architetto” su Narnia Universe per Netflix nel 2019

Mesi dopo aver atteso maggiori informazioni su Narnia su Netflix, finalmente abbiamo avuto qualche notizia il 12 giugno 2019.

È arrivata la notizia che il co-sceneggiatore di Coco della Disney Pixar, un film pluripremiato, lavorerà a Narnia. In un tweet, l’account See What’s Next di Netflix ha affermato quanto segue:

“Il co-sceneggiatore di Coco Matthew Aldrich fungerà da architetto creativo e supervisionerà lo sviluppo di tutti i film e gli spettacoli adattati dall’amato universo di Narnia di CS Lewis per Netflix”

Il co-sceneggiatore di “Coco” Matthew Aldrich fungerà da architetto creativo e supervisionerà lo sviluppo di tutti i film e gli spettacoli adattati dall’amato universo di Narnia di CS Lewis per Netflix pic.twitter.com/k77EG6f9N4 — Coda (@netflixqueue) 12 giugno 2019

Nel gennaio 2020, Narniaweb ha pubblicato che Douglas Gresham (figliastro di CS Lewis) ha poca conoscenza di dove si trova Netflix con la produzione.

Jordan Raynor: Quali sono le ultime novità su questa partnership tra Netflix e CS Lewis Company? Douglas Gresham: Sì, ad essere onesto, non posso dirti molto. Abbiamo concluso l’accordo alcuni mesi fa e da allora non ho più sentito una parola. Voglio dire, sono elencato come produttore, ma non ho sentito parlare di ciò che hanno in programma di fare o di come intendono farlo o quando hanno in programma di farlo per quella materia. Guardando le cose, non so se Netflix sia pronto per il rock ‘n roll su questo o meno, ma lo scopriremo a tempo debito.

Nel giugno 2020, NarniaWeb ha raccolto una domanda e risposta con il manager di Matthew Aldrich che ha affermato che i progetti Netflix saranno realizzati dal punto di vista dei bambini dicendo:

“I personaggi vengono dalla comprensione delle persone. A volte si tratta di avere figli… Matt Aldrich può scrivere ai bambini in questo momento perché ha bambini e parla con loro e sta cercando di capirli. Esegue le sue sceneggiature da loro e propone loro storie. Quando si annoiano lo taglia, quando si eccitano lo aggiunge. I suoi due figli sono una sala prove”.

Dall’annuncio dell’architetto, Netflix è stato molto tranquillo poiché c’è molta pianificazione nei vari progetti.

Nel gennaio 2021, Scott Stuber, a capo della divisione cinematografica di Netflix, ha dichiarato al New York Times che Narnia era tra i progetti previsti per l’uscita “oltre il 2021”, il che significa che, sebbene potremmo sentire parlare di progetti quest’anno, non ci aspettiamo l’uscita di nessuno.

Netflix France è uno dei pochi account Netflix a riconoscere costantemente che gli spettacoli e i film esistono ancora con l’ultima interazione il 14 marzo 2021.

Des séries et des films Narnia sont en préparation ! — Netflix Francia (@NetflixFR) 14 marzo 2021

L’unico aggiornamento che abbiamo avuto su Narnia da quando Netflix Francia ne ha riconosciuto l’esistenza è stato tramite una fonte per NarniaWeb nell’agosto 2021 che ha detto loro che i titoli sono ancora in fase di sviluppo.

Ancora una volta nel 2022, Netflix Francia ha riconosciuto che lo sviluppo è ancora in corso.

– Charlie et la Chocolaterie di Taika Waititi– Una nuova adattamento di Matilda – Mercredi Addams, la première série de Tim Burton– Les séries et films Narnia– Balle Perdue 2 – La série d’animation Astérix di Alain Chabat– La série Assassin’s Creed en dal vivo — Netflix Francia (@NetflixFR) 13 aprile 2022

Dove sarà Le Cronache di Narnia su Netflix partire da?

Il leone, la strega e l’armadio è il naturale punto di partenza per Narnia ma Il nipote del mago il libro funge da prequel che arricchisce il regno di Narnia e potrebbe rappresentare un inizio più logico per Netflix con cui dare il via all’universo.

Puoi ascoltare di più su una discussione dal podcast di Narniaweb di seguito in cui ipotizzano che potrebbe avere senso iniziare Nipote del mago questa volta.

Ciò significherebbe che Netflix adatterebbe i libri nel cosiddetto ordine “Harper Collins”, che sarebbe il seguente:

Il nipote del mago

Il leone, la strega e l’armadio

Il cavallo e il suo ragazzo

il principe Caspian

Il viaggio del veliero

La sedia d’argento

L’ultima battaglia.

I ragazzi di Narniaweb hanno anche ipotizzato che i loro adattamenti potrebbero essere leggermente più oscuri. Li hanno specificamente confrontati con il Anne con una E serie su Netflix che era molto più oscura del materiale originale su cui si basa.

In una chat con Georgie Henley nell’aprile 2020, che ha interpretato Lucy nel franchise Disney ha detto che sarebbe stata ricettiva a recitare nel riavvio di Netflix, ma ha confessato che probabilmente è improbabile.

Quali sono i progetti di Narnia in fase di sviluppo

Grazie a IMDBpro, siamo in grado di vedere i primi tre progetti Netflix che coinvolgono Narnia tramite il profilo di Matthew Alrich. Ecco ciascuno dei progetti e dove sono in fase di sviluppo:

Secondo quanto riferito, la serie Netflix/Cronache di Narnia senza titolo è la più in fase di sviluppo con l’entrata in pre-produzione, secondo quanto riferito, nell’ottobre 2018.



Le cronache di Narnia: Il nipote del mago (fase di trattamento ma dovrebbe essere un vecchio progetto)

Le cronache di Narnia: La sedia d’argento (questo è l’ultimo film Disney cancellato e quindi non dovrebbe andare avanti)

Altre notizie di Narnia

Nel gennaio 2020, Narniafans ha pubblicato che era in fase di sviluppo un nuovo documentario su CS Lewis.

All’inizio del 2020, diversi poster realizzati dai fan sono diventati virali sui social media. Per molti, questa è stata la prima volta che molti hanno sentito che Netflix stava adattando i libri.

Questo è tutto ciò che sappiamo finora. C’è molto da annunciare, molto per cui essere entusiasti e molto da imparare. Saremo presenti in ogni fase del percorso per vedere cosa c’è in serbo per Narnia su Netflix.

