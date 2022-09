“Le cose più difficili che abbia mai passato”: Peyton List rivela la più grande lotta di Tory nella quinta stagione di Cobra Kai

Netflix ha recentemente confermato che lo spettacolo preferito dai fan Cobra Kai sarebbe tornato per la stagione 5 in poi 9 settembre. La nuova stagione sarà un’epica cavalcata di rivalità e vendetta, come abbiamo visto Terry Silver tradisce John Kreese nella quarta stagione. Anche l’ultima stagione si è conclusa Terry che desidera diventare l’unico proprietario dell’Accademia Cobra Kai, per il quale aveva pianificato di far arrestare Kreese sotto la falsa accusa, e gli spettatori lo vedranno in prigione nella quinta stagione.

Considerando la loro lunga storia di rancori e scontri tra ego, questo sarebbe successo un giorno. Con più volti nuovi e battaglie nello show, i fan potranno anche vedere le ferite del passato che si stanno preparando ancora una volta. Oltre all’eccitazione, Peyton List, alias Tory Nicholsl’ha rivelata la più grande battaglia del personaggio della quinta stagione. Continua a leggere per sapere tutto al riguardo!

La quinta stagione di Cobra Kai sarà difficile per Tory Nichols, afferma Peyton List

In una recente conversazione con Screenrant, Peyton List ha rivelato il problemi che il suo personaggio dovrà affrontare nella quinta stagione. Ha parlato della relazione che Kreese e Tory hanno condiviso durante l’intera serie. E ora che è dietro le sbarre, il non guidato il personaggio dovrà affrontare sfide più grandi da solo.

“Quindi, per lui essere rinchiuso e essere via, ha un forte impatto su di lei ed è probabilmente una delle cose più difficili che abbia mai dovuto affrontare”, detto Elenco. Inoltre, ha aggiunto di aver sempre amato la bellissima connessione che il suo personaggio condivide con Kreese nello show. Sfortunatamente, non sarà lì per lei come una volta.

Il crudele sensei aveva un debole per Tory nello show

Abbiamo sempre visto Kreese come un uomo duro che non poteva prendere alla leggera la sconfitta e non ha mai avuto una relazione emotiva con gli altri. Tuttavia, era protettivo nei confronti di Tory e le stava sempre al fianco come un genitore ogni volta Amanda LaRusso l’ha picchiata.

Tory ha sempre vissuto in un ambiente malsano a casa, e quando ha iniziato a sentirsi al sicuro con una persona, lui non c’era più. Nel frattempo, la nuova stagione svelerà presto tutte le cose che il personaggio di List dovrà affrontare. E il modo in cui Kreese si prenderà la sua vendetta avrà conseguenze significative.

Cosa pensi che farà per liberarsi dal carcere? E Tory uscirà forte quando la sua luce guida se ne sarà andata Cobra Kai?

