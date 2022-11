Le cicatrici di James Marsden sono reali?

Dead To Me ha preso d’assalto il pubblico per la prima volta nel 2019 e finora la serie originale di Netflix ha generato tre stagioni. Ogni stagione sembra più scioccante ed emozionante della precedente, piena di colpi di scena.

Di tutti i misteri che lo show ha presentato, i fan vogliono sapere la risposta a una domanda al momento: le cicatrici di Ben sono reali? O meglio, l’attore James Marsden ha quelle cicatrici nella vita reale?

In particolare, la prima stagione è incentrata sulle vite di Judy Hale (Linda Cardellini) e Jen Harding (Christina Applegate) mentre si intrecciano drammaticamente. Dopo la morte del marito in un mordi e fuggi, Jen ha perso ogni scintilla della sua vita. Naturalmente, questo è il momento in cui arriva Judy e la coppia stringe un’amicizia improbabile, piena di oscuri segreti.