Morto per me la stagione 3 è finalmente uscita su Netflix e molti spettatori hanno già corso attraverso i dieci nuovi episodi. La terza stagione riprende all’indomani della seconda, poco dopo che Ben ubriaco ha fatto saltare un segnale di stop e ha colpito l’auto di Jen e Judy, mandandoli entrambi all’ospedale.

Fortunatamente, le due donne ne escono relativamente illese, con Jen che subisce il peso maggiore del danno, ma la sua guarigione in ospedale è rapida e se ne va con solo poche costole ammaccate e un tutore per il collo che si toglie in poche ore.

La maggior parte della terza e ultima stagione ruota attorno a Jen e Judy che cercano di affrontare le conseguenze dell’omicidio di Steve ora che il suo corpo è stato scoperto. Tuttavia, c’è ancora un po’ di spazio per il romanticismo, e Jen e Ben non impiegano molto a riaccendere la loro relazione.

Le cicatrici di James Marsden sono reali nella terza stagione di Dead to Me?

Durante la visione della terza stagione, potresti aver notato che Ben, interpretato da James Marsden, ha diverse cicatrici significative sul petto. Lo vediamo senza maglietta diverse volte nella terza stagione, ma lo spettacolo non attira alcuna attenzione su di loro.

Le cicatrici fanno parte del suo carattere. È passato molto tempo dalla messa in onda della seconda stagione, quindi alcuni spettatori potrebbero aver dimenticato la spiegazione. Ben in precedenza aveva detto a Jen di aver subito diversi interventi al cuore da bambino, che hanno lasciato numerose cicatrici. Le cicatrici sono anche un modo significativo per distinguere Ben da suo fratello gemello Steve.

Tra una stagione e l’altra, alcuni fan hanno teorizzato che le cicatrici potrebbero diventare importanti nell’ultima stagione dello show se ci fosse stato un colpo di scena improvviso per rivelare che era Ben chi è morto e non Steve, ma il fatto le cicatrici sono dimostra, senza dubbio, che il fratello Wood vivente è Ben.