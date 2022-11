‘Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean’ parte 3 arriverà su Netflix a dicembre 2022

Parte 2 della quinta stagione di Le bizzarre avventure di JoJo è stato ed è andato su Netflix, e ora i fan attendono l’attesissima terza e ultima parte di Stone Ocean. Ma quando partirà 3 di Oceano di pietra essere su Netflix? Ora possiamo confermarlo Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean la parte 3 arriverà su Netflix a dicembre 2022.

Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean è una serie anime originale Netflix giapponese, il sesto arco narrativo e la quinta stagione de facto dell’amato anime Le bizzarre avventure di JoJo. Delle cinque stagioni dell’anime, questa è la prima a diventare un Netflix Original.

Nell’anno 2011, Florida; Jolyne Cujoh, la figlia di Jotaro Kujo, viene rinchiusa in un carcere di massima sicurezza per quindici anni per un crimine di cui è stata ingiustamente accusata e che non ha commesso. Mentre è incarcerata, deve confrontarsi con la rivalità secolare tra la sua famiglia e la sua più grande nemesi DIO, il cui amico, l’ideologo Enrico Pucci, intende mettere in atto gli ultimi desideri di DIO.

Quando è Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean Parte 3 in arrivo su Netflix?

Con l’uscita del trailer ufficiale, ora possiamo confermare che la parte 3 di Stone Ocean, episodi dal 25 al 38, sarà disponibile per lo streaming dal 1° dicembre 2022.

Gli episodi di Stone Ocean parte 3 verranno infine trasmessi in Giappone, su canali come Tokyo MX, BS11, MBS e Animax.

È la parte 3 l’ultima di Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean?

Con il secondo maggior numero di capitoli manga a 158, c’era la possibilità che l’adattamento potesse andare oltre i 38 episodi. Un totale di 38 episodi è confermato dall’uscita programmata della serie sui media domestici.

Volume Dischi Episodi Data di uscita 1 2 1-12 30 novembre 2022 2 2 13-24 24 febbraio 2023 3 3 25-38 31 maggio 2023

Non vedi l’ora di pubblicare la parte 3 di Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!