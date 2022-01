Lavania di The Royal Treatment è un luogo reale?

Il trattamento reale. Mena Massoud nel ruolo del principe Thomas in The Royal Treatment. Cr. Kirsty Griffin/Netflix © 2021

Nella nuova commedia romantica di Netflix Il trattamento reale, la proprietaria del salone Isabella riceve la sorpresa della sua vita quando la sua strada incontra un principe azzurro in città che ha un disperato bisogno di un taglio di capelli.

Dopo il loro incontro casuale, Isabella ha l’opportunità di una vita quando lei e i suoi colleghi stilisti vengono assunti per fare i capelli per il matrimonio reale.

Non ci vuole molto perché scoppino scintille tra Isabella e il principe Thomas, che sta per sposarsi per dovere e non per amore, ed è probabile che tu possa ricostruire come potrebbe finire questa storia.

Mentre la nostra storia inizia a New York City, l’azione diventa presto internazionale quando gli spettatori vengono portati via nel paese di Lavania, che funge da sfondo per la maggior parte del film. Il paese ospita il principe Thomas e la famiglia reale di Lavania, ma il paese è una vera nazione o creata esclusivamente per lo scopo del film?

Lavania è un vero Paese?

Se speri di prenotare un biglietto per Lavania per visitare il pittoresco paese, abbiamo delle brutte notizie per te. Come molti regni che fanno da sfondo ai film romantici di Netflix, Lavania è un paese immaginario e non è un paese che troverai su una mappa reale.

Per contribuire a dare vita al paese di Lavania, Il trattamento reale è stato girato in Nuova Zelanda in varie destinazioni tra cui il castello di Larnach, utilizzato per dare vita al castello della famiglia reale nel film.

Il trattamento reale è ora in streaming su Netflix.