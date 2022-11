L’autore reale rivela come la regina Elisabetta II fosse pronta a infrangere il protocollo reale per Meghan Markle

Regina Elisabetta II amava teneramente il principe Harry e quindi lei affetto è stato esteso a sua moglie, Meghan Markle, anche. Fin dall’inizio, il defunto monarca aveva un debole per il reale del Sussex e quindi aveva rinunciato a una manciata delle sue regole per lui e Markle durante il loro matrimonio. I Sussex ha sempre avuto cose positive da dire sulla regina. Hanno persino guardato tormentato e in lacrime al funerale del defunto monarca nel mese di settembre.

Nel frattempo, potrebbe sorprenderti che per la Duchessa, il La regina era pronta a sfruttare un importante protocollo reale. I reali non sono autorizzati a svolgere la loro professione. Sono tenuti a lavorare come il rappresentanti della corona andando in tournée e impegni. Tuttavia, nel suo primo incontro con Meghan Markle, Sua Maestà ha suggerito qualcosa di molto dolce a Markle.

LEGGI ANCHE: L’esperto reale afferma che i cittadini statunitensi adorano il principe William e Kate Middleton molto più del principe Harry e Meghan Markle

La regina voleva far sentire Meghan Markle accolta nella famiglia reale

È risaputo che Meghan Markle ha lasciato la sua carriera di attrice, in seguito al suo matrimonio con il principe Harry. L’ex attrice americana stava interpretando il ruolo decisivo della sua carriera, Rachel Zane, in Abiti quando ha incontrato il principe più giovane. Tuttavia, prima del suo grande matrimonio, lei ha concluso il suo ruolo nel dramma di successo e non ha più guardato indietro alla sua professione finora. Secondo l’autore reale Gyles Brandreth, lo era La decisione di Markle come regina le aveva permesso di continuare la sua professione.

“Al loro primo incontro, la Regina ha detto a Meghan: ‘Puoi continuare a fare l’attrice se vuoi, dopotutto è la tua professione’. Sarebbe stata totalmente comprensiva se Meghan avesse deciso di continuare la sua carriera. Brandreth ha detto come menzionato dal Mail.

Era Meghan Markle, che ne era entusiasta lavorare per il Commonwealth essendo un anziano reale. La duchessa lo ha promesso alla regina non deludere mai lei e l’istituzione. Nonostante le assicurazioni di Markle, la matriarca sapeva che l’ex attrice americana l’avrebbe fatto trovano difficile adattarsi alla vita a Palazzo.

Così, ha offerto il suo aiuto sotto forma di Sophie Wessex. La moglie del principe Edoardo lo era dovrebbe fare da mentore a Markle e aiutarla a sistemarsi come reale che lavora. in ogni caso, il Abiti allume ha rifiutato l’offerta poiché era sicura di sé.

LEGGI ANCHE: L’autrice reale afferma che Meghan Markle ha cambiato la vita del principe Harry proprio come la regina Elisabetta II ha fatto con il principe Filippo

Cosa ne pensi della relazione tra la Regina Elisabetta II e Meghan Markle? Fateci sapere nei commenti.

Il post L’autore reale rivela come la regina Elisabetta II fosse pronta a infrangere il protocollo reale per Meghan Markle è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.