L’autore reale afferma che Meghan Markle mettere in pausa il podcast di Spotify è più un “esercizio di pubbliche relazioni”

Dopo un mese disastroso a causa della triste scomparsa dei Queen, le cose hanno finalmente iniziato a tornare alla normalità. A proposito, l’attenzione di tutti si è spostata una volta su Meghan Markle di Her Majesty. La duchessa del Sussex si ritrova ancora una volta al centro delle critiche. Questa volta, mentre gli esperti reali commentano in merito al suo Spotify Podcast.

L’ex reale lavoratrice ha lavorato con il suo sudore e le sue lacrime per ottenere il rispetto che merita, ma sembra che anche dopo aver confutato le accuse, un sospetto persiste. Sebbene Markle abbia preso la sua più grande posizione per l’uguaglianza di genere, secondo gli esperti reali è stato sufficiente.

Gli esperti reali chiamano Meghan Markle che interrompe il suo podcast su Spotify una mossa di pubbliche relazioni

L’autrice e biografa reale, Daniela Elser, ha pubblicato approfondimenti su un elenco enorme che sottolinea i difetti di Meghan. In un articolo per il New Zealand Herald, ha pubblicato un disclaimer che diceva: “Viene messo a fuoco l’errore più grande di Meghan Markle”. Secondo lei, Meghan presumibilmente “manca di contributo” alla lotta per l’uguaglianza di genere. Ha preso di mira in particolare il suo podcast Spotify, sostenendo che l’attuale presa sui suoi episodi dalla morte della regina era più di un “Esercizio di PR.“

Il suo punto critico era l’assenza di qualsiasi passo o azione intrapresa verso ciò che era stato promesso. “Parlare apertamente è fantastico, ma dov’è il seguito?” lei chiese. Secondo le sue parole e le sue prediche, Meghan avrebbe dovuto essere la donna femminista di punta del Paese. Afferma che la duchessa ha la passione, il cervello, le connessioni e la conoscenza dei media per fare davvero il tipo di lavoro che può muovere il quadrante.

Citando il caso Roe vs Wade come “roba appassionata, eloquente, urgente,” che la Corte Suprema ha bocciato, Danielle si aspettava che Meghan si presentasse su questo caso estremamente importante. Tuttavia, Markle deve ancora fare un commento sullo stesso.

Dopo la pausa del suo podcast su Spotify, anche la duchessa del Sussex aveva cancellato la sua apparizione sul tappeto rosso. Ha comunicato che non parteciperà al gala per celebrare il numero di settembre di Variety Magazine, Power of Women. Tuttavia, l’evento del 28 settembre la onorerà nonostante la sua assenza per mantenere lo status quo.

Pensi che le critiche sul podcast di Markle siano giustificate? Condividi le tue opinioni con noi nei commenti qui sotto.

Il post dell’autore reale afferma che Meghan Markle mette in pausa il podcast di Spotify è più di “esercizio di pubbliche relazioni” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.