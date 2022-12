Lauren Hissrich, la mente dietro “The Witcher” di Netflix pensa che l’uscita di Henry Cavill non influenzerà lo spettacolo

Henry Cavill che lascia un noto franchise e lascia i fan con un profondo vuoto è qualcosa a cui purtroppo ci siamo abituati. Ma grazie a Dwayne Johnson e probabilmente ad alcuni fan che probabilmente si sono seduti in un circolo di preghiera per mesi, Cavill è tornato alla DC come Superman. Ma è molto improbabile che accada lo stesso con Lo stregone.

È così che mi sono sentito nel sentire la notizia che Henry Cavil non interpreterà Geralt di Rivia dopo la terza stagione di #TheWitcher pic.twitter.com/Kz7s197QNI — Collegamento (@KhaosCookie) 29 ottobre 2022

Il motivo per cui l’attore ha lasciato così improvvisamente la serie in cui era così entusiasta di lavorare è ancora sconosciuto. E anche se dobbiamo ancora vedere l’ultimo attore di Superman Lo stregone, semplicemente non riescono a immaginare di guardare la serie senza l’attore. Ma la showrunner Lauren Hissrich ha un’opinione diversa.

Lauren Hissrich sostituisce Henry Cavill con Liam Hemsworth in The Witcher

Non molto tempo dopo che è stato annunciato che Henry Cavill si sarebbe congedato dalla serie, le voci sul riempimento di Liam Hemsworth hanno iniziato a circolare.

Ho bisogno che qualcuno del team di The Witcher faccia trapelare tutto Sono semplicemente troppo ficcanaso che tipo di merda devi fare per far andar via un ATTORE PROTAGONISTA lmaooo — Alek (@felrija) 29 ottobre 2022

Questo ha lasciato l’amaro in bocca ai fan. Sebbene non abbiamo nulla contro Liam Hemsworth, l’attore è un’opera d’arte a sé stante; è la rapidità con cui i produttori hanno sostituito Cavill che ha lasciato i fan amareggiati.

Avrebbe dovuto essere il Viggo Mortensen di Aragorn, il Ryan Reynolds di Deadpool, il Christian Bale di Patrick Bateman, ma gli showrunner di Witcher Netflix avevano piani diversi. Che spreco. pic.twitter.com/RW6AQKEOiJ — Witcher Stuff (@WitcherStuff) 30 ottobre 2022

In qualità di produttrice esecutiva della serie, la Hissrich ha affermato di essere “entusiasta è che stiamo permettendo a questo franchise di continuare a crescere e che otteniamo nuova energia e chimica che non abbiamo ancora scoperto” mentre parla con Ryan Dinsdale. Possiamo capire come gli spettatori che riducono lo spettacolo a “niente” se non ha Cavill possano sembrare sconvolgenti per il creatore. Ma è una perdita troppo grande per sostituirla e andare avanti.

“È qualcosa di cui sono davvero entusiasta”- dice il produttore di The Witcher a proposito del nuovo Geralt

Anche se non fingeremo di essere troppo alti e potenti per accettare che Henry Cavill se ne vada Lo stregone ci ha lasciato un vuoto così profondo che nessun altro annuncio che circonda la serie sembra intrigante, inoltre non si può negare che Lo stregone HA BISOGNO di Cavill. Quando nel 2019 Hissrich ha deciso di realizzare un adattamento in serie di quello che è indiscutibilmente uno dei migliori giochi, i giocatori le hanno sparato pugnali immaginari. I videogiochi sono rimasti indifferenti ai trailer cinematografici accattivanti o alla trama intrigante.

henry cavill a lasciare il witcher dopo aver implorato netflix per il ruolo ed essere il più grande fan del franchise sta facendo sembrare sempre più plausibile il rapporto secondo cui gli scrittori odiano i libri. hanno cacciato quell’uomo dalla serie. questo è malato. — Ariel (@cursedhat) 29 ottobre 2022

È quando Henry Cavill ha iniziato a lamentarsi degli intricati dettagli del libro di Andrzej Sapkowski, che solo qualcuno che ha letto il libro milioni di volte avrebbe saputo che i fan hanno dato una possibilità alla serie. Cavill è tanto un artista quanto un attore.

Gli piace creare e sperimentare ed è profondamente appassionato dei suoi progetti. Il suo attaccamento al gioco è stato visto attraverso le numerose volte in cui ha corretto gli intervistatori che definivano Geralt “privo di emozioni”. Con l’uscita di Henry Cavill, Lo stregone non solo perde un attore brillante, ma la sua anima.

Sei entusiasta di Lo stregone Stagione 4 e perché la tua risposta è ‘no’? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

