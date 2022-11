Lauren Conrad e Lo Bosworth sono ancora amici?

Se sei pronto per essere travolto da un’ondata di nostalgia, preparati per l’uscita del reality show di successo di MTV Laguna Beach: la vera contea di Orange per fare il suo arrivo su Netflix. La serie del 2004 porta le sue prime due stagioni sullo streamer a novembre, con il suo spin-off Le colline, con Lauren Conrad, in arrivo il mese successivo.

Perché siamo ancora nell’era della massima nostalgia, l’uscita in streaming di Laguna Beach su Netflix riporterà sicuramente i millennial ai bei vecchi tempi dei reality televisivi e rivivrà la gloria di ogni momento che ha segnato la generazione. Ci saranno anche molte domande su dove si trova ora il cast e sullo stato delle loro amicizie.

Mentre Laguna Beach ha posizionato Lauren Conrad e Kristin Cavallari come nemici (non importa quanto inventato potesse essere) a causa dei loro rapporti personali con Stephen Colletti, Conrad era molto vicino alla sua migliore amica Lo Bosworth. La coppia in seguito visse insieme a Los Angeles e apparve Le colline.

Per la prima volta in molti anni, Conrad si è seduto pubblicamente con Cavallari e Colletti sull’ex coppia Laguna Beach Riguarda il podcast intitolato Ritorno in spiaggia. La stilista si è resa conto di tonnellate di dettagli dietro le quinte e ha condiviso cosa stanno facendo lei e la sua migliore amica del liceo in questi giorni.

Le star di Laguna Beach Lauren Conrad e Lo Bosworth sono ancora amiche?

L’8 novembre, Lauren Conrad è apparsa sul podcast di Kristin Cavallari e Stephen Colletti per parlare della loro esperienza condivisa sulla serie e abbattere le idee sbagliate con cui i media hanno corso sul cosiddetto triangolo amoroso del trio.

Quando il trio ha discusso di un episodio della prima stagione, che ha visto il cast fare un viaggio a Catalina, Conrad ha menzionato Bosworth, che non è andato in viaggio come previsto. Sapendo che i due erano una coppia inseparabile nei loro 20 anni, Cavallari chiede a Conrad se parlano ancora.

“Non le parlo da un minuto”, ha condiviso Conrad. «Lei è a New York. Sta bene”.

Anche se gli ex migliori amici non sembrano essere così legati come una volta Laguna Beach o Le colline, non sembra esserci cattivo sangue tra loro (almeno nessuno di cui scelgono di parlare pubblicamente, che è un loro diritto).

Conrad gestisce la sua linea di successo LC Lauren Conrad (un cenno al suo soprannome di scuola superiore) per Kohl’s dal 2009 e ha recentemente lanciato il suo omonimo marchio di bellezza, e Bosworth è entrata nello spazio benessere con il suo marchio Love Wellness. È fantastico vedere entrambe queste donne di talento ucciderlo!

Guadare Laguna Beach su Netflix a partire dall’11 novembre.