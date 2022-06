Laura Linney dice “Era tutta una questione di sopravvivenza” in un sincero addio al classico di Netflix, Ozark

Il momento più triste nella vita di qualsiasi osservatore di abbuffate arriva quando i loro programmi preferiti finiscono. Ti siedi lì a guardare lo schermo nero, chiedendoti cosa fare? Bene, abbiamo qualcosa per te. Uno degli spettacoli più amati, Ozark, incontra la sua ultima stagione. E noi abbiamo Laura Linney‘s parole per te.

Laura Linney saluta Wendy

Ti è successo che a volte, quando guardi indietro a uno spettacolo, ti rendi conto che questa era la persona che guidava lo spettacolo? E quel pensiero non è sorto nella tua mente fino ad ora, giusto? Sì, stiamo parlando Ozarked è uno dei più influente personaggi, Wendy Byrde. Laura Linney ha interpretato il ruolo così bene che non possiamo immaginare che qualcun altro lo faccia meglio.

È vero che Marty ha portato la famiglia al Lago di Ozarks e ha cercato di salvarli dai guai. Ma in realtà era Wendy che era pronta a fare qualsiasi cosa sopravvivere. Wendy ha attraversato alcuni eventi importanti come violenze, tradimenti e esperienze di pre-morte. Ebbene, queste straordinarie qualità hanno reso Wendy Ozark‘S spietato personaggio, e Linney di più persuasivo attore.

“Dal primo giorno dello spettacolo, è stata tutta una questione di sopravvivenza. Ed era anche un gruppo di persone, ovvero la famiglia Byrde, che in realtà non si conoscevano e non si conoscevano davvero”, dice l’attore stesso.

Man mano che la storia cresceva, Linney inteso il personaggio così profondamente che poteva prevedere La prossima mossa di Wendy; anche se non aveva idea della storia. Giulia Garner ha fatto lo stesso tipo di trasformazione del personaggio con la sua tecnica unica. Laura, riguardo al suo personaggio, dice che Wendy era molto impulsivo e questo le ha dato un’enorme flessibilità e un’idea in cui avrebbe dovuto comportarsi. Aggiunge che qualunque cosa abbia fatto non era sbagliata perché “il modello è stato impostato per contenere la logica di qualunque cosa sia accaduta.” E questa parte della personalità di Wendy ha aggiunto di più all’altra stagione, dato che il suo passato ha incrociato le strade con la narrativa. Questi eventi del suo passato fungono da mine emotive, innescando una catena di interazioni esplosive.

L’attore ricorda di aver interpretato Wendy in Ozark

Laura dice che nell’ultima stagione era un po’ piccola ha riguardato sull’intensità del personaggio. Dice che voleva mantenere il equilibrio che renderebbe il personaggio tangibile. “… infilare l’ago con alcune sue qualità e non inclinarsi troppo in una direzione o nell’altra”, lei spiega. Linney esclama inoltre che conosceva molto bene questo equilibrio e spera di non aver esagerato o sottovalutato qualcosa.

Laura racconta la sua esperienza con il lancio e il generale ambiente dell’insieme. Dice che il produttore e Jason Bateman voleva che lo facesse diretto un episodio dall’inizio dello spettacolo. Ma fino all’ultima stagione, Laura ha girato un episodio e ha debuttato come regista. Bateman altamente lodato il suo debutto direzionale. Anche se Laura ha ammesso di essere stata minacciata di dirigere un episodio, ma è felice di averlo fatto. Era selvaggio perché lei esca da lei zona di comfort. Ma dice che è stata una situazione meravigliosa perché c’erano così tante persone intorno a lei, pronte ad aiutarla.

Infine, Laura ammette che non direbbe di no a un’altra opportunità nel reparto direzionale. Tuttavia, Laura lo dice lei è e sarà prima un’attrice. Dice addio allo spettacolo e al personaggio con questa dichiarazione: “Sembra strano. La sto solo guardando volare via”.

