Laura è morta nell’attacco al tunnel?

Il tanto atteso 365 giorni il sequel è finalmente arrivato su Netflix! Puoi guardare 365 giorni: questo giorno in questo momento sul servizio di streaming, il che significa che i fan possono finalmente ottenere una risposta a una domanda che li affligge dalla data di uscita originale del film nel 2020: Laura (Anna-Maria Sieklucka) è sopravvissuta al tentativo di omicidio nel tunnel?

Spoiler avanti per il inizio di 365 giorni: questo giorno

Permettetemi di premettere questo articolo dicendo che si tratta specificamente di risolvere il cliffhanger che si è verificato alla fine di 365 giorni, non su cosa succede dappertutto 365 giorni: questo giorno. Quindi, se sei preoccupato di essere viziato per l’intero film, non preoccuparti! Quello che stiamo coprendo accade entro i primi 10 minuti circa dal sequel.

Se muori dalla voglia di sapere cosa è successo a Laura perché non hai tempo per guardare fino a tardi o sei fortunato, ti faremo sapere proprio qui!

365 giorni: cosa è successo a Laura nel tunnel?

Se speravi di ottenere risposte su cosa è successo a Laura nel tunnel… beh, nel film non ne abbiamo. È quasi morta e in qualche modo ha perso il bambino. È tutto quello che sappiamo. Il sequel non perde davvero tempo a discutere di cosa in realtà è successo dentro, che sia stato un incidente d’auto o cosa, chissà!

Laura è sopravvissuta al tentativo di omicidio in 365 Days: This Day?

Chi ha visto il trailer o visto le immagini rilasciate per il nuovo film probabilmente conosce già la risposta a questa, ma solo per confermare che è reale e non una sequenza da sogno o altro: Sì, Laura e Olga (Magdalena Lamparska) sono sopravvissute entrambe al tunnel tentato omicidio. Il film inizia con Massimo (Michele Morrone) e Laura che finalmente si sposano e si godono la fase della luna di miele di felicità coniugale.

Laura è ancora incinta in 365 Days: This Day?

Alla fine del primo film, Laura ha rivelato di essere incinta, ma doveva ancora dirlo a Massimo. All’inizio 365 giorni: questo giorno, Laura e Olga parlano di come abbia effettivamente perso il bambino durante il tentativo di omicidio. Olga incoraggia Laura a dire la verità a Massimo, dal momento che non è mai una buona idea nascondere oscuri segreti al proprio coniuge.

Massimo non solo non sa che Laura era incinta, ma nemmeno lei perso il bambino. Laura è preoccupata che se glielo dice, peggiorerà le cose poiché diventerà ancora più deciso a vendicarsi e inizierà una guerra totale con la mafia rivale.

Così il gioco è fatto! Ora sai dove stanno le cose all’inizio di 365 giorni: questo giornoma, ovviamente, tutto questo potrebbe cambiare in pochi secondi poiché il sequel è presumibilmente fornito di alcuni colpi di scena sbalorditivi.

