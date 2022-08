Bene, la fine è ufficialmente qui, almeno per ora. Il terzo film del 365 giorni La trilogia è ora in streaming su Netflix. I prossimi 365 giorni riprende dopo il pazzesco climax drammatico alla fine di 365 giorni: questo giornoche ha lasciato (di nuovo) nell’aria il destino di Laura.

Importanti spoiler in vista I prossimi 365 giorni

Di seguito descriveremo in dettaglio tutti i principali colpi di scena e gli sviluppi della trama che si verificano alla fine di I prossimi 365 giorni. Se non vuoi essere viziato su ciò che accade nel film, probabilmente vorrai tornare indietro ora!

Il finale dei prossimi 365 giorni: muore qualcuno?

Come previsto, Laura non è morta nella sparatoria, sebbene sia rimasta ferita. L’unica vera morte è quella del malvagio fratello gemello di Massimo, Adriano. Anche Anna è morta. Ma Laura è sopravvissuta alla sparatoria.

Il finale di The Next 365 Days: Laura e Massimo finiscono insieme?

Questa è la grande domanda, vero? La maggior parte del film è trascorsa con Laura che cerca di decidere tra Massimo e Nacho. Ma I prossimi 365 giorni lascia il finale ambiguo. Laura torna da Massimo e condividono un momento in spiaggia. Tuttavia, il film non ci dice in modo definitivo se Laura e Massimo siano tornati insieme o se sia tornata da Nacho.

Finale di The Next 365 Days: trio Massimo e Nacho

Potresti aver visto foto e clip fluttuare in giro da un trio bollente con Laura, Massimo e Nacho. Il film sarebbe potuto finire con tutti e tre in una relazione aperta? Non proprio. Quella era in realtà una sequenza fantasy che Laura aveva mentre cercava di decidere tra i due uomini.

Il finale dei prossimi 365 giorni: cosa succede a Nacho?

Laura e Massimo accettano di prendersi un po’ di tempo separati mentre si concentrano sulle loro carriere. Laura si ritrova attratta da Nacho, che sappiamo essere un gangster rivale dell’organizzazione di Massimo. Ma Nacho non vuole fare pressione su Laura per stare con lui anche se lui la ama.

Le dice che è disposto ad aspettare che sia lei a decidere cosa vuole tra lui e Massimo. Nacho rivela anche di aver salvato Massimo sparando ad Anna quel fatidico giorno (nel secondo film) perché sa che lei lo ama.

Il finale dei prossimi 365 giorni: cosa succede alla fine?

Come accennato, alla fine del film, Laura torna da Massimo dopo aver dormito di nuovo con Nacho. Nacho accetta di aspettarla e di darle il tempo di capire cosa vuole e anche Massimo. Pensi, sulla spiaggia, che Massimo possa arrabbiarsi per lei e Nacho, ma in realtà rivela di conoscerli da molto tempo.

È più sconvolto dal fatto che le sue stesse azioni abbiano allontanato Laura da lui e lei abbia dovuto affrontare la perdita del bambino da sola. Poi recita una vecchia parabola su come se ami qualcosa dovresti liberarlo e se torna da te, dovrebbe essere, se no, allora è andato per sempre. Chiede a Laura: “Sei tornata bambina?” ed è qui che finisce il film!

Quindi, questo significa che Laura è davvero pronta per tornare con Massimo? Torna a Nacho? Sta a te, come spettatore, decidere. O quello, o ci sarà un 365 giorni 4 ad un certo punto.

In cosa differisce The Next 365 Days dal libro?

Il film è in realtà molto diverso dal libro. Nella versione del romanzo, ci sono tutti i tipi di cose orribili poiché Massimo essenzialmente diventa un cattivo completo. Minaccia Laura inviandole un cane morto, cerca di costringerla a rimanere incinta e tutti i tipi di altri comportamenti abusivi. Al contrario, il film fa sembrare Massimo un individuo più maturo ed evoluto.

The Next 365 Days ha una scena post-crediti?

Purtroppo no, se speravi in ​​più suggerimenti o chiusura dopo la fine del film non li troverai qui. I prossimi 365 giorni non ha una scena post-crediti.

I prossimi 365 giorni è ora in streaming su Netflix.