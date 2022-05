Laura Dern, 55 anni e Liam Hemsworth, 32 anni formano un duo inaspettato nel romanzo di Netflix “Lonely Planet”

Dopo mesi pieni di brivido e tensione dall’uscita di Ozark finale e la preparazione a Cose più strane finale, Netflix è finalmente qui per servire un po’ di romanticismo. Il gigante dello streaming ha annunciato l’unione di Laura Dern e Liam Hemsworth. Il duo reciterà in un film romantico ambientato in Marocco e onestamente non siamo altro che entusiasti di vederlo.

Mentre molti potrebbero pensare che questo duo sia piuttosto disadattato. Dato che Laura è nota per i suoi ruoli che sono assoluti ladri di spettacoli e ha avuto una carriera illustre. D’altra parte, Liam è sempre stato un ragazzo piuttosto riservato. Tuttavia, entrambi si uniranno per sventarci con amore. Ecco tutto ciò che sappiamo finora sul loro prossimo progetto Pianeta solitario.

Laura Dern e Liam Hemsworth reciteranno in una storia d’amore ambientata in Marocco

Il colosso dello streaming finora non ha rivelato nulla di concreto sulla trama del film. L’unica informazione condivisa sul progetto è che sarà un film romantico ambientato nel bellissimo paese del Marocco. Tuttavia, conosciamo il nome della persona che abbellirà la sedia del regista. Susannah Grant, famosa per la sua miniserie, Incredibile, dirigerà questo progetto; servirà anche come scrittrice per lo stesso. Grant è anche considerata una delle migliori per i suoi lavori La conferma e Erin Brockovich, e anche per le commedie romantiche, tra cui Ever After e Catch and Release.

Il film porterà avanti la partnership creativa tra Netflix e 3dot. La casa di produzione ha finora prodotto un paio di titoli, tra cui Anatomy of a Scandal. 3dot ha anche prodotto adattamenti di Taylor Jenkins Reid I sette mariti di Evelyn Hugo e il libro di memorie di Diane Cardwell Rockaway.

Dopo aver visto la vincitrice dell’Oscar Laura Dern in Jurassic Park, e Storia di matrimonio, non siamo altro che entusiasti di vederla nel film. Aggiungete a ciò la star di Hunger Games, Poker Face e Arkansas, Liam Hemsworth. Siamo tutti davvero impazienti di questo fantastico progetto. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti riguardanti l’originale Netflix.

