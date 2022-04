L’attrice premio Oscar fa un cameo a sorpresa

PRINCIPALI spoiler da Fermacuori avanti.

di Netflix Fermacuori è finalmente uscito e il gatto è fuori dalla borsa! La brillante attrice vincitrice di un Oscar Olivia Colman è presente Fermacuori, il nuovo meraviglioso spettacolo di Netflix su due ragazzi che si innamorano nel sud dell’Inghilterra. Colman ha dozzine di crediti di recitazione sia per i film che per la televisione, ma di recente è diventata riconoscibile a livello globale e acclamata per il suo ruolo di regina Elisabetta in La corona.

Il coinvolgimento di Colman in Fermacuori era stato tenuto come un grande segreto. I creatori dello spettacolo volevano davvero sorprendere i fan e ai giornalisti è stato chiesto di non rivelare le informazioni fino alla data di uscita. Ed è stato per il meglio, perché la segretezza ha dato i suoi frutti. Quando ho visto per la prima volta la serie, ho quasi gridato “QUESTA È OLIVIA COLMAN!” quando ho sentito per la prima volta la sua voce in macchina nell’episodio 1. È stato divertente, guardare tutti speculare sul motivo per cui il casting non è stato annunciato e chi potrebbe essere fino all’ultimo minuto.

L’attrice, che ha ricevuto un Oscar, un BAFTA, tre Golden Globe, un Emmy (potrei continuare…) interpreta la madre di Nick Nelson in Fermacuori. Ha condiviso principalmente scene con suo figlio sullo schermo, Kit Connor.

I due hanno una relazione molto onesta e aperta e la loro dinamica è stata fantastica da testimoniare. Alcune delle scene più significative di Nick sono con sua madre, come quella nel finale di stagione in cui si dichiara bisessuale. Il personaggio di Colman lo premia con un sostegno e un amore incrollabili. Oltre a una o due battute spiritose.

Cameo a sorpresa di Heartstopper

Sono stato così felice di sapere che Olivia Colman fa parte di questo cast. Fermacuori è una storia di adolescenti, ma merita di essere vista da un pubblico più ampio e il suo coinvolgimento darà senza dubbio allo spettacolo l’attenzione che merita pienamente. Ciò assicurerà che l’industria prenda seriamente lo spettacolo come dovrebbe.

“Quando stavamo facendo il casting per lo spettacolo”, ha detto Fermacuori l’autrice e creatrice Alice Oseman in un’intervista con Netflix Life, “ci è venuta l’idea di contattare una persona famosa per interpretare la madre di Nick, e non è stata davvero una mia idea – ho pensato che non ci fosse modo che l’attore famoso vorrebbe essere in questo spettacolo, ma in pratica abbiamo tutti creato un elenco di potenziali attori e Olivia era la scelta migliore, quindi l’abbiamo contattata e le abbiamo inviato parte della sceneggiatura e parte del fumetto e… lei voleva farlo? Sono rimasto assolutamente sbalordito, non pensavo ci fosse alcuna possibilità. È stato stupefacente.”

Un altro ospite stellare nel cast di Fermacuori è Stephen Fry, che è apparso come la voce del preside. Dovresti essere in grado di riconoscere la sua voce inconfondibile che si rivolge alle scuole di Truham e Higgs durante la loro Giornata dello sport congiunta nell’episodio 8. Il suo tono allegro suonava sull’altoparlante e incoraggiava gli studenti a competere in un’attività fisica. L’ho riconosciuto all’istante e alla fine ho cercato il suo nome nei titoli di coda, scioccato e bisognoso di conferme, perché questa è stata un’altra piacevole e inaspettata sorpresa.

Il fatto che Netflix abbia impiegato due star di questo calibro, Olivia Colman e Stephen Fry, nello show la dice lunga. Significa che Netflix crede Fermacuori e ci sono alte probabilità che venga rinnovato per una seconda stagione, se la prima si comporta bene.

Quindi assicurati di dire a tutti i tuoi amici di trasmetterlo in streaming il prima possibile. Per uno spettacolo Netflix, le visualizzazioni ricevute nei primi 28 giorni dopo la premiere sono un vero e proprio rompicapo. Alziamo quei numeri e poi twittiamo #RenewHeartstopper!