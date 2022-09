L’attrice esordiente Dua Lipa ha parlato di come si è sentita durante le riprese di “Argylle”, con Henry Cavill

Essere un tuttofare potrebbe essere un lavoro facile per alcuni. Tuttavia, molti lo trovano un po’ fuori strada da affrontare. Ad esempio, i cantanti possono inchiodare gli accordi e gli attori cinematografici possono dare fuoco allo schermo, ma non può essere viceversa. Simile è stata la situazione con l’artista pop Dua Lipa quando la star ha fatto il suo debutto contro l’A-lister di Hollywood Henry Cavill.

Pensavamo tutti che Dua Lipa si sarebbe abituata alle telecamere, visti un sacco di album e registrazioni che la star ha girato. Ma affrontando sfide più grandi, si è aperta su come suonare per la telecamera e suonare per il pubblico siano due cose diverse.

Com’è stato per Dua Lipa recitare insieme a Henry Cavill?

In un’intervista al Wall Street Journal, Dua Lipa ha parlato di come si è sentita durante le riprese del film Argille con Cavillo. Ha sottolineato che quando a il cantante si esibisce sul palco, le loro azioni non sono così limitate come un attore che cerca di dimenticare se stesso e di entrare in un personaggio completamente nuovo. “In un video musicale giochi davvero davanti alla telecamera, mentre in un film devi dimenticare la telecamera e entrare nel personaggio”, disse l’artista.

L’artista vincitrice di un Grammy ha anche detto che è stata un’esperienza completamente nuova per lei. Tutti intorno a lei consideravano un compito simile a quello di girare un video musicale. “Ma non lo è affatto“, ha detto Dua. Tuttavia, non si sa ancora quale ruolo interpreterà il cantante nel Argille. Ma ovviamente, la superstar britannica, Henry Cavill, interpreta il protagonista principale del film.

È ancora comprensibile che il principiante si innervosisca al fianco di uno dei più grandi attori di tutti i tempi. Siamo sicuri che Dua sarà la ladra di scena, indipendentemente dalle sue difficoltà iniziali. Entrambi sono eprevisto per reinventare il genere spionistico, così come il libro da cui è tratto l’adattamento del film.

I primi look sono stati pubblicati su YouTube e le stelle sembravano favolose. Auguriamo davvero al duo tutto il meglio per il loro prossimo progetto.

