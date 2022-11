L’attrice di Grace è Athena Karkanis nella stagione 4 di Manifest, parte 1? (spoiler)

Ben e Grace potrebbero aver avuto una riunione difficile quando è tornato per la prima volta dal volo 828. Ma da quando hanno deciso di impegnarsi di nuovo al 100%, i due sono stati una squadra. E Grace è la migliore madre che chiunque possa desiderare. Sfortunatamente, alla fine della terza stagione, abbiamo dovuto dire addio al personaggio preferito dai fan.

Quando gli Stones accolgono Angelina per la prima volta, sembra essere così innocente. Ricordi quei giorni? La giovane donna sicuramente non lo è, e ha delle convinzioni radicali. Uno di questi è che Eden è il suo angelo custode. Il finale della terza stagione vede Angelina rinchiudere Olive nel seminterrato, rapire Eden e pugnalare Grace.

La sua tragica morte, ovviamente, ha avuto effetti sull’intera famiglia Stone. Lo vediamo in particolare con Ben nella stagione 4. Grace viene menzionata costantemente. Hai notato che la sua foto è la schermata di blocco di Ben? Sebbene il personaggio sia scomparso, in questa stagione c’è stato l’uso dei flashback. Quindi l’attrice fa la sua apparizione?

Attenzione: Spoiler per Manifesto stagione 4 episodio 10 di seguitoW

Athena Karkanis è in Manifest stagione 4 parte 1?

Karkanis compare Manifesto stagione 4 parte 1! L’attrice ha ripreso il suo ruolo di Grace, in un certo senso. All’inizio, pensiamo che l’amata matriarca di Stone si presenti come una specie di fantasma in una delle chiamate di Ben. Ugh, lo sguardo che Josh Dallas dà quando Ben vede sua moglie per la prima volta ti scioglie il cuore. Puoi davvero sentire le emozioni di Ben attraverso lo schermo.

Anche se siamo felici quanto Ben di rivedere Grace, sfortunatamente non è proprio lei. Angelina mette le mani sull’Omega Sapphire dopo averlo rubato a Eagan. Lo usa per evocare un falso richiamo alla grazia per cercare di riprendersi l’Eden. Ben in seguito si rende conto che il colore degli occhi di Grace è sbagliato e non è proprio lei.

Più avanti nell’episodio, Angelina cerca di manipolare anche Cal con l’immagine di Grace. Mentre sta morendo per il ritorno del cancro, “Grace” gli dice di lasciarsi andare. Ma Cal si rende presto conto che non è davvero sua madre perché quando era malato tanti anni fa, non gli aveva mai detto di smettere di litigare.

Anche se sfortunatamente non era davvero Grace, è stato meraviglioso rivedere Karkanis! La sua presenza è stata davvero mancata in questa stagione. Sono sicuro che anche lei ha avuto un’ottima riunione con lei Manifesto famiglia!

Manifesto la stagione 4 parte 1 è ora in streaming su Netflix.