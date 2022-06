L’attore Paul Sun-Hyung Lee definisce “maturo” il live action di Netflix “Avatar: The Last Airbender”

Avatar: L’ultimo dominio dell’ariar è uno dei serie animate più popolari nel mondo e Netflix lo sa. Ecco perché il gigante dello streaming sta facendo tutto il possibile per offrire al pubblico la migliore forma del progetto. Tuttavia, l’arte è soggettiva e ogni adattamento è unico. Quindi ora che Netflix offrirà al pubblico la propria versione dello spettacolo, alcune cose sono destinate a cambiare.

E grazie alla fonte affidabile di L’attore Iroh Paul Sun-Hyung Lee che in precedenza ci ha fornito enormi aggiornamenti come il tempo di esecuzione e il budget degli episodi. Ora abbiamo un’idea di quale sarà il tono dello spettacolo. E solo un avvertimento i bambini più piccoli potrebbero non essere autorizzati a guardare questo adattamento live-action.

Avatar: The Last Airbender di Netflix per avere un tono più maturo

L’attore Paul Sun-Hyung Lee è ottimista sull’approccio maturo di Netflix all’adattamento live-action di Avatar: L’ultimo dominatore dell’aria. L’attore di zio Iroh è apparso in un episodio di Funboxing Sundays.

Lì l’attore canadese ha indicato che la serie Netflix avrebbe richiesto un tono più adulto in armonia con i temi delle stagioni finali del materiale di origine animato. Ha parlato anche del pubblico previsto dello spettacolo.

Ha detto che poiché lo spettacolo è un adattamento, il suo obiettivo principale sarà quello ampliare il pubblico. L’attore ha subito detto che lo studio lo è mantenendo i fan originali dello spettacolo nelle loro menti tutto il tempo.

E che saranno sicuramente felici di quello che hanno fatto. Ma poiché la serie originale era destinata a un pubblico più giovane e più maturo. L’adattamento live-action potrebbe non essere adatto per a pubblico più giovane.

Paolo ha spiegato, “lo stanno rendendo un po’ più maturo in questo senso, quindi non è per i bambini piccoli, e penso che faccia parte della crescita del pubblico. E penso che molti fan dello spettacolo animato. Penso che saranno molto, molto contenti di quello che vedranno perché c’è un preciso rispetto per il materiale originale”.

L’originale Avatar: L’ultimo dominatore dell’aria la serie aveva a Classificazione PG. Quindi dovremo aspettare e vedere quale valutazione ottengono i punteggi di adattamento. Questo è anche il secondo modo principale in cui l’adattamento sarà diverso da quello originale.

Fateci sapere nei commenti se pensate che rendere la serie più matura sia una buona idea oppure no.

