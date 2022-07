L’attore di “The Grey Man” Ryan Gosling rivela un eroe Marvel che vorrebbe ritrarre e non è Capitan America

Dopo la partenza dei Vendicatori originali, la Marvel ha introdotto una serie di nuovi personaggi nella fase 4. Stelle come Angeline Jolie si sono unite all’universo e persino Tobey Maguire e Andrew Garfield sono tornati. Quindi, non è del tutto impossibile per la Marvel attirare Ryan Gosling nell’universo, vero?

Inoltre, la star di The Notebook ha già confessato il suo desiderio di recitare in un film Marvel. E prima di iniziare a speculare, non brama il ruolo di Captain America, co-protagonista di The Grey Man, Chris Evans. Quello scudo ora appartiene ad Anthony Mackie. Allora, chi vuole interpretare Gosling?

Ryan Gosling vuole interpretare Ghost Rider

Nonostante le voci su di lui che avrebbe interpretato il ruolo di Nova in The New Warriors, la star ha chiarito che non sta succedendo. Ma invece, ha confessato nel podcast Happy Sad Confused che è un fan del MCU e vorrebbe interpretare Ghost Rider. In precedenza, Nicholas Cage ha interpretato il ruolo nell’omonimo film del 2007. Ha avuto anche un sequel nel 2011, Ghost Rider: Spirit of Vengeance. È interessante notare che anche sua moglie, Eva Mendes, ha recitato nel film insieme a Cage. Sia sua moglie che la co-protagonista hanno avuto un periodo con la Marvel, quindi pensiamo che sia giunto il momento che la Marvel contatti l’attore!

Ryan Gosling conferma di voler interpretare Ghost Rider nel MCU! tramite @joshuahorowitz pic.twitter.com/Nxr0686x44 — Matt Ramos (@therealsupes) 12 luglio 2022

Inoltre, l’attore è stato preso in considerazione per ruoli in Suicide Squad e Doctor Strange, ma questo non si è mai materializzato. Un ruolo nel primo lo avrebbe riunito con la sua attuale co-protagonista di Barbie, Margot Robbie.

The Grey Man with Russos di Gosling arriva il 15 luglio

Anche se non indossa ancora un abito in lattice, Ryan Gosling ha una sfilza di progetti in programma per i suoi fan. I fratelli Russo stanno dirigendo il suo ultimo film con Netflix, The Grey Man. Interpreta un Courtland Gentry, nome in codice Sierra Six, che è in fuga dopo aver scoperto i segreti della CIA. Insieme a lui nel film c’è Evans, che interpreta Lloyd Hansen in missione per uccidere Sierra Six.

Puoi trasmetterlo in streaming su Netflix dal 22 luglio.

