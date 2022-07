L’attore di Eddie Joseph Quinn suona la chitarra e da che età?

Ci sono due campi di spettatori dopo aver visto la stagione 4 di Stranger Things.

Una parte sostiene che Eddie Munson abbia assolutamente rubato la scena. L’altro lato è il lato perdente. La minoranza.

L’attore 29enne Joesph Quinn ha debuttato nel primo episodio dell’ultima stagione ed è nato un rubacuori con la sua scena introduttiva. Da allora, il pubblico si è assolutamente innamorato del personaggio e della perfetta interpretazione di Joseph.

Destinata a essere la sua scena più iconica, il finale della stagione 4 vede Eddie suonare l’amata canzone dei Metallica Master of Puppets – tratta dall’omonimo album – in Upside Down.

Tuttavia, i fan sono curiosi di sapere quanto fosse reale la sequenza. Allora, Joseph Quinn suona la chitarra?

Joseph Quinn suona la chitarra?

Sì, Joseph Quinn suona la chitarra da quando era un bambino e durante la scena del Master of Puppets si esibiva con lo strumento per davvero.

Parlando con Metal Injection, ha spiegato che suona da quando aveva solo 7 anni.

Tuttavia, durante una conversazione con il Radio Times rivela che c’era una sezione della canzone che non poteva suonare sul serio e hanno dovuto portare un altro chitarrista per assicurarsi che il momento fosse il migliore possibile.

I Duffer Brothers gli chiesero in anticipo se poteva giocare e lui disse di sì, anche se non era del tutto consapevole del compito mastodontico che aveva accettato. Dopotutto, stiamo parlando dei Metallica.

Dopo aver ricevuto la sceneggiatura e aver scoperto la scelta della canzone, “è andato a comprare una chitarra e poi si è esercitato maniacalmente per mesi fino a quando [they] ha finito per girare la cosa.

“Stavo cercando di essere realistico”

Più avanti nell’intervista a Radio Times, Joseph ha affrontato i suoi limiti e come hanno superato l’ostacolo di portare ai fan la migliore versione di Master of Puppets che potevano offrire:

“Stavo cercando di essere realistico con quello che potevo fare. Come se stessi giocando [guitar] fin da bambino ma non sono un virtuoso. Quindi avevo la maggior parte della canzone giù, ma per l’assolo, dovevamo portare qualcuno, un chitarrista metal cintura nera, per aiutarci. Il resto? Ci ho provato, sì.

Ha aggiunto: “È stato così elettrizzante da fare quel giorno – io e Gaten [Matarazzo] erano in cima alla carovana nel mezzo degli Upside Down che suonavano i Metallica. Ed è stato molto divertente!”

Tanto di cappello a te Joseph Quinn: deve essere stato altrettanto divertente per noi guardarlo.