L’attore di “Cobra Kai” William Zabka rivela chi è il vero cattivo e non è chi pensi

Dagli anni ’80 fino alla creazione dello spinoff, Il bambino del karate fan considerati Johnny Lawrence il cattivo dell’universo del karate. Per fortuna, con Cobra Kai, l’abbiamo imparato William Zabka, alias Johnny Lawrence, non è il vero cattivo. Abbiamo assistito anche all’altro lati nascosti di Daniel La Russo per tutto lo spettacolo. Ma quando il vero diavolo, John Kreese rientrato nell’universo, è diventato immediatamente il cattivo. Tuttavia, William ha un’altra teoria e ha fatto un rivelazione a sorpresa sul vero cattivo dell’universo del karate.

Lo spettacolo spin-off, Cobra Kai, ha spiegato i retroscena di Il bambino del karate personaggi. Ha dato di più profondità ad ogni personaggio, attraverso il quale siamo venuti a conoscenza di Johnny condizione reale. Lui ha un turbato infanzia e un ambiente familiare disordinato. Lo ha reso un emotivamente caotico persona. Invece Daniele aveva anche un passato problematico, aveva come un bravo insegnante Signor Miyagi per guidarlo. Pertanto, si è rivelato abbastanza bene.

John Kreese non lo capivo davvero il mondo non è una zona di guerra. E quindi, inconsapevolmente ha incasinato la vita degli altri. Tuttavia, non è il vero cattivo poiché lo vediamo come un uomo cambiato verso la fine della stagione 4. Quindi, chi è il vero cattivo?

Cobra Kai sensei William Zabka smaschera il vero cattivo

Il vero cattivo non è di Cobra Kai ma da Il bambino del karate. Nella prima rata di Il bambino del karate, Alì era la ragazza di Johnny. Dopo la loro rottura, ha stretto amicizia con Daniel ed è diventata la sua ragazza. Zabka si apre sul triangolo e rivela che se lei gli avesse dato la possibilità di riconquistarla, Johnny potrebbe non aver seguito la strada che ha preso.

“In un certo senso è davvero la vera cattiva di The Karate Kid”, rivelato Zabka scherzosamente. Ha aggiunto, “Si è rivoltata contro Johnny, per me. Se fosse rimasta con Johnny, bloccata al suo fianco, forse non avrebbe intrapreso questa strada. Mi è saltata addosso”. Tuttavia, mentre diceva questo, William ne era totalmente consapevole amore adolescenziale e ormoni. Questi sentimenti drammatici non durano, e lui ne era consapevole.

Tuttavia, vediamo Alì rientrando stagione 3. Vediamo la storia dal suo punto di vista. E capiamo come il loro relazione con l’altro è intrecciate. Lei fa pace con Daniel e Johnny e cerca di far fare lo stesso anche a loro. Qual è la tua opinione su questa situazione? Pensi anche tu che sia lei il vero cattivo? Condividi le tue opinioni con noi nella casella dei commenti qui sotto.

