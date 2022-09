“Last Seen Alive”: il film di Gerard Butler è arrivato su Netflix nell’ottobre 2022

Netflix negli Stati Uniti sarà presto la casa di streaming per il film d’azione di Gerard Butler appena uscito, Ultimo visto vivo. Il film fa il suo debutto in SVOD su Netflix esclusivamente il 1 ottobre 2022.

Diretto da Brian Goodman, Gerard Butler interpreta Will Spann nel film che ha visto un’uscita nelle sale limitata all’inizio del 2022.

Per Voltage Pictures, ecco cosa puoi aspettarti dal film quando arriverà su Netflix USA il 1° ottobre:

“Will Spann sta accompagnando la sua futura ex moglie Lisa a casa dei suoi genitori quando lei scompare misteriosamente durante una sosta a una stazione di servizio. Un frenetico Will impegna lo sceriffo locale in un tentativo sempre più disperato di trovarla. Mentre il tempo scorre, il sospetto cade su Will che deve prendere in mano la situazione, precipitandosi nel ventre criminale della città mentre scappa dalle autorità in una corsa contro il tempo per salvare sua moglie.