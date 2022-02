Lascia il mondo dietro aggiornamenti di rilascio, cast, sinossi e altro ancora

L’acclamato romanzo di Rumaan Alam Lascia il mondo alle spalle sarà il prossimo libro a ricevere un adattamento cinematografico di Netflix. Lo streamer ha vinto la guerra di offerte contro altri servizi di streaming nel 2020 per il film che era un film ricercato.

Basato sull’omonimo romanzo, il film sarà diretto e adattato da Sam Esmail (Signor Robot). Alam è a bordo per servire come produttore esecutivo con la produzione di Esmail, Julia Roberts, Chad Hamilton, Lisa Gillan e Marisa Yeres Gill.

Questo romanzo, il terzo di Alam, è stato pubblicato nel 2020 ed è stato finalista per il National Book Award 2020 per la narrativa.

Aggiornamenti sul rilascio di Leave the World Behind

L’adattamento di romanzi a film e programmi è qualcosa per cui lo streamer è noto e presto aggiungerà Lascia il mondo alle spalle a questo elenco. Mentre il casting è in fase di definizione, la produzione del film dovrebbe iniziare a breve. Netflix deve ancora fissare una data di uscita per Lascia il mondo alle spalle, ma potrebbe essere previsto già alla fine del 2022. Più realisticamente, vedremo questo film nel 2023.

Lascia il mondo dietro il cast

In precedenza, Julia Roberts e Mahershala Ali erano state annunciate per il film. Deadline riporta che Ethan Hawke, Myha’la Herrold, Ryan Kiera Armstrong e Charlie Evans sono stati aggiunti al cast.

Deadline ha riferito nel settembre 2021 che Ali avrebbe sostituito Denzel Washington nel film.

Hawke e Roberts interpreteranno una coppia sposata, Amanda e Clay, con Armstrong ed Evans che interpreteranno i loro figli, Archie e Rose. Herrold interpreterà la figlia del personaggio di Ali, George.

Lascia il mondo dietro sinossi

Dal momento che il film trae il materiale di base dal libro, la storia seguirà due famiglie: una che affitta un Airbnb e i proprietari dell’affitto, che sono costretti a stare insieme per un lungo weekend. Questo è un thriller, quindi come puoi aspettarti, le cose vanno terribilmente male.

Sei entusiasta del nuovo thriller Lascia il mondo alle spalle su Netflix?