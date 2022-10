Lascia entrare quello giusto su Netflix? (dove guardare)

Fai entrare quello giusto è l’ultimo adattamento del romanzo sui vampiri svedese di John Ajvide Lindqvist del 2004, e questa volta arriverà sullo schermo televisivo.

Dopo aver attraversato una fase tranquilla, i vampiri sono tornati con una vendetta quest’anno Fai entrare quello giusto è una delle numerose nuove serie di vampiri. Tra questo, Reginaldo il vampiro, Intervista al vampiroe anche il recente film horror gotico L’invitoè un ottimo momento per essere un fan dei vampiri.

Lascia entrare quello giusto su Netflix?

Fai entrare quello giusto è una serie Showtime, quindi non è su Netflix. Le probabilità sono che se mai si sposta su piattaforme (come se Showtime è piegato in Paramount), verrà trasmesso in streaming su Paramount+. Puoi già trasmetterlo in streaming su Paramount+ se hai il componente aggiuntivo Showtime.

Netflix ha diversi film e programmi sui vampiri in streaming in questo momento, però, come Denti notturni, Cielo rosso sangue, I vampiri di John Carpenter, Turno diurno, Vampiri contro il Bronx, Accademia dei vampiri, Prima uccisione, Eredità, V Guerre, Gli originali, Morbioe la miniserie Dracula.

Dove guardare Let the Right One In

Come accennato, Fai entrare quello giusto è una serie Showtime, quindi hai bisogno di un componente aggiuntivo Showtime tramite Paramount+, Hulu, YouTube o Prime Video, oppure devi essere un abbonato Showtime. La serie va in onda Domenica 9 ottobre alle 22:00 ET su Showtimecon nuovi episodi in onda la domenica sera.

Dove guardare i film Let the Right One In

La serie Showtime non è il primo adattamento del romanzo di Lindqvist. In effetti, i primi due film tratti dal libro sono stati entrambi acclamati. Fammi entrare è l’adattamento americano ed era in realtà su Netflix fino a poco tempo fa, ma purtroppo ha lasciato il servizio alla fine di settembre e ora è su Hulu e in streaming gratuito (con pubblicità) su Tubi TV.

Se vuoi guardare il film originale svedese del 2008, Fai entrare quello giusto, puoi guardare anche quello su Hulu. È anche in streaming su Prime Video ed è gratuito da guardare con annunci su Tubi TV, Roku e Vudu.

Serie Showtime Fai entrare quello giusto debutterà stasera, 9 ottobre, con nuovi episodi che seguiranno la domenica sera.