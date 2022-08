L’ascesa e la caduta di AND1 in arrivo su Netflix?

UNTOLD: L’ascesa e la caduta di AND1 è un documentario in uscita che uscirà su Netflix il 23 agosto. È l’ultimo capitolo della serie “Untold”, dopo l’uscita della scorsa settimana di UNTOLD: La ragazza che non esisteva.

Leggi la descrizione ufficiale del documento, tramite il Media Center di Netflix, di seguito!

“Nato fuori dai parchi giochi di New York City, l’AND1 Mixtape Tour ha portato lo streetball alle masse, sfidando le convention e raccogliendo una squadra di disadattati di basket lungo la strada. “The Rise and Fall of AND1″ ripercorre il viaggio di tre giovani amici con il sogno di portare maggiore successo al gioco che amavano, si sono collegati alla forma d’arte underground dello streetball e hanno finito per capovolgere l’industria del basket da miliardi di dollari . I co-fondatori di AND1 insieme alle leggende dello streetball The Professor, Hot Sauce, Skip 2 My Lou, The Main Event, Shane the Dribbling Machine e molti altri riflettono sulla loro esperienza e sul viaggio del marchio”.

Non perdere la sua uscita! Scopri a che ora sarà disponibile per guardare vicino a te.

A che ora è UNTOLD: The Rise and Fall of AND1 in arrivo su Netflix USA?

Imposta le tue sveglie! UNTOLD: L’ascesa e la caduta di AND1 arriverà su Netflix USA il 23 agosto! Come per la maggior parte degli originali, il documentario in uscita seguirà il tradizionale programma di rilascio di Netflix, il che significa che le persone con sede nel fuso orario del Pacifico negli Stati Uniti potranno trasmettere il documento in streaming dalle 00:00, mentre coloro che si trovano nell’ora orientale La zona avrà la possibilità di sintonizzarsi sulla nuova versione dalle 03:00

UNTOLD: The Rise and Fall di AND1 avrà una versione globale?

Sappiamo che con l’estate in pieno svolgimento, molti di voi potrebbero trovarsi lontani dal solito fuso orario o posizione geografica, quindi potresti essere preoccupato di perdere nuove uscite. Ebbene, in questo caso, UNTOLD: L’ascesa e la caduta di AND1 avrà un rilascio globale, quindi non importa dove ti trovi, sarai comunque in grado di sintonizzarti sul nuovo documentario Netflix.

Di seguito, abbiamo elencato tutti i tempi di rilascio previsti per il prossimo documentario diretto da Kevin Wilson Jr..

Hawaii: 21:00 HST lunedì 22 agosto

Alaska: 23:00 AKDT lunedì 22 agosto

Costa occidentale degli Stati Uniti: martedì 23 agosto alle 12:00 PT

Ora di montagna degli Stati Uniti: 2:00 MT di martedì 23 agosto

Midwest degli Stati Uniti: 2:00 CT di martedì 23 agosto

Costa orientale degli Stati Uniti: 3:00 ET di martedì 23 agosto

Brasile: 4:00 BRT di martedì 23 agosto

Inghilterra: 8:00 GMT di martedì 23 agosto

Francia: martedì 23 agosto alle 8:00 CEST

Germania: martedì 23 agosto alle 8:00 CEST

Italia: martedì 23 agosto alle 8:00 CEST

Spagna: martedì 23 agosto alle 8:00 CEST

Israele: 9:00 IDT di martedì 23 agosto

Sudafrica: martedì 23 agosto alle 9:00 SAST

Dubai, Emirati Arabi Uniti: martedì 23 agosto alle 11:00 GST

India: martedì 23 agosto alle 12:30 IST

Corea del Sud: martedì 23 agosto alle 16:00 KST

Giappone: 16:00 KST martedì 23 agosto

Sydney, Australia: 17:00 AEST martedì 23 agosto

Se non sei sicuro del fuso orario in cui ti trovi, puoi utilizzare questo orologio mondiale per controllare tu stesso!