L’archivio IsAnyoneUp è online e che fine ha fatto?

Internet può essere un posto meraviglioso che offre spazi utili, avvicinando le persone. D’altra parte, può essere l’esatto opposto.

Questo è qualcosa che L’uomo più odiato di Internet illustra abilmente.

Rilasciata mercoledì 27 luglio 2022, la serie limitata in tre parti racconta la famigerata storia di IsAnyoneUp.com. Fondato da Hunter Moore, il sito web è stato lanciato nel 2010 e ha consentito agli utenti di caricare immagini di donne nude. In alcuni casi, gli utenti aggiungerebbero anche gli handle dei social media e le informazioni personali delle vittime, incoraggiando le molestie e persino aprendo la possibilità di infliggere danni fisici.

È diventato noto come il primo sito di revenge porn in assoluto, poiché molti utenti caricavano immagini intime dei loro ex partner.

Dall’immersione nel documentario, è stata attirata un’attenzione significativa sul sito. Quindi, affrontiamo la situazione con l’archivio IsAnyoneUp.

Spiegazione dell’archivio IsAnyoneUp

Il sito Web IsAnyoneUp è durato essenzialmente due anni e The Cinemaholic riferisce che è stato chiuso nell’aprile 2012 dopo che Hunter Moore ha venduto il dominio del sito Web all’imprenditore web James McGibney.

McGibney ha acquistato il dominio per una tariffa nominale e quando gli utenti accedevano al sito venivano quindi reindirizzati al sito di McGibney BullyVille, che consentiva agli utenti di condividere storie di come sono stati vittime di bullismo. In sostanza, ha trasformato un hub pro-bullismo in uno spazio sicuro per le vittime di bullismo.

Tuttavia, gli archivi di IsAnyoneUp sono rimasti online e Tudum riferisce che l’assistente alla produzione di The Most Hated Man on the Internet Alice Duffy ha trascorso un po’ di tempo ad accedere e guardare gli archivi rimanenti mentre lavorava al progetto del documentario.

Dopo aver esaminato i resti del sito, Duffy ha lavorato per assicurarsi che i resti dell’archivio fossero portati offline.

‘In nessun mondo sarebbe mai appropriato farlo’

Il team di The Most Hated Man on the Internet ha lavorato per ricreare l’archivio piuttosto che utilizzare qualsiasi immagine da esso, rifiutandosi persino di utilizzare immagini sfocate dal sito originale IsAnyoneUp.

“In nessun mondo sarebbe mai appropriato farlo”, ha spiegato Alice Duffy a Tudum. Invece, ha lavorato per inchiodare l’aspetto grafico di IsAnyoneUp, affermando che il processo doveva essere etico e socialmente responsabile.

Alla fine, Duffy ha trovato un sito porno chiamato I Shot Myself che aveva un archivio di immagini simile a quello che avresti trovato su IsAnyoneUp. La differenza? Tutte le immagini sono state caricate volontariamente per conto delle persone presenti.

Raggiungere l’aspetto di IsAnyoneUp

“È una piattaforma sessuale positiva che rappresenta l’espressione di sé attraverso la nudità”, ha continuato Duffy a spiegare a Tudum riguardo a I Shot Myself.

“È un servizio a pagamento. Non c’è una persona intermedia coinvolta, quindi tutti vengono pagati direttamente [for what they post]. È incredibilmente vario e davvero rappresentativo: ci sono persone di tutte le età, razze e dimensioni su questo sito e hanno il pieno controllo della propria immagine”.

Esaminando le persone sul sito e cercando maghi che sembravano presi nell’era di IsAnyoneUp, Duffy ha contattato un certo numero di persone. Hanno dato il consenso alla licenza e sono stati ricompensati per la loro collaborazione al progetto.

L’uomo più odiato di Internet è in streaming esclusivamente su Netflix.

