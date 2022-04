L’apostolo, l’esorcista e gli 8 migliori film horror religiosi su Netflix

I film horror religiosi sono tra i più spaventosi in circolazione. Spesso coinvolgono culti, demoni, esorcismi e simboli minacciosi, questi film includono il classico film dell’orrore L’esorcista e offerte più attuali come Santa Maud e L’esorcismo di Emily Rose.

Se hai voglia di guardare qualcosa di veramente inquietante, dai un’occhiata al nostro elenco di seguito dei migliori film horror religiosi in streaming su Netflix. Alcuni di questi film sono solo concessi in licenza per lo streaming sul servizio, quindi ti consigliamo di guardarli prima piuttosto che dopo nel caso in cui vengano rimossi nel prossimo futuro. Gli altri sono film originali Netflix che dovrebbero durare a lungo!

I migliori film horror religiosi su Netflix

Apostolo (2018)

Apostolo è un film horror religioso molto contorto ambientato nel 1905. Diretto da Gareth Evans, Apostolo è un film Netflix terrificante ed elegante, con il tipo di tono distintivo che siamo arrivati ​​ad anticipare da Evans. Dan Stevens interpreta Thomas Richardson. Non molto tempo dopo essere tornato a casa a Londra, Thomas viene a sapere che sua sorella è stata rapita ed è tenuta in ostaggio da un culto religioso su un’isola isolata.

Nel disperato tentativo di trovarla, si reca sull’isola e si infiltra nella comunità, scoprendo che l’influenza del culto si estende ben oltre un piccolo settore e ha effettivamente corrotto la società continentale. Durante la ricerca di sua sorella, Thomas scopre un segreto più malvagio di quanto avrebbe mai potuto immaginare.

L’esorcista (1973)

L’esorcista è uno dei migliori film horror religiosi mai realizzati e, in generale, uno dei più grandi film horror di tutti i tempi (insieme a uno dei più redditizi). Questo classico del 1973 è attualmente in streaming su Netflix, quindi assicurati di guardarlo finché rimane disponibile.

Basato sul libro di William Peter Blatty (che ha scritto la sceneggiatura del film), L’esorcista interpreta Linda Blair nei panni della giovane Regan, che inizia a levitare, a parlare in lingue e a fare cose indicibili con un crocifisso.

Sua madre frenetica (Ellen Burstyn) cerca cure mediche, ma ciò che affligge Regan non è qualcosa che può essere risolto con le pillole. Un prete locale (Jason Miller) crede che Regan sia stato posseduto dal diavolo e chiede di eseguire un esorcismo con l’assistenza di un esperto (Max von Sydow).

Blumhouse ne realizzerà una nuova esorcista la trilogia con Burstyn sta per tornare, quindi assicurati di guardarla ora prima dell’uscita del nuovo film!

Il settimo giorno (2021)

Guy Pearce, Keith David e Stephen Lang recitano in questo film horror scritto e diretto da Justin P. Lange. In esso, un prete inesperto arriva per il suo primo giorno di addestramento con un rispettato esorcista, ma mentre iniziano a guardare più in profondità nell’inferno sulla Terra, scoprono che i confini tra il bene e il male non sono sempre così evidenti.

Messa di mezzanotte (2021)

Tecnicamente sto barando includendo Spuntino di mezzanotte in questa lista dei migliori horror religiosi film perché in realtà è una serie limitata e non un film, ma si adatta al tema dell’horror religioso, quindi, qualunque cosa.

Creato da Mike Flanagan (Silenzio, La caccia antologia), Spuntino di mezzanotte è una serie di sette episodi su una comunità isolana isolata che inizia a vivere eventi soprannaturali dopo l’arrivo di un prete misterioso, ma carismatico (Hamish Linklater).

La serie presenta anche diversi volti riconoscibili di alcuni dei precedenti progetti di Flanagan, come sua moglie e la frequente collaboratrice Kate Siegel e Rahul Kohli. Nel cast anche Michael Trucco, Zach Gilford, Annabeth Gish, Samantha Sloya, Kristin Lehman, Igby Rigney, Annarah Cymone, Alex Essoe e molti altri.

Il diavolo tutto il tempo (2020)

Il diavolo tutto il tempo in realtà non è un film “horror”, ma è un film poliziesco che si occupa di contenuti inquietanti e ha temi religiosi. La storia ruota attorno a un giovane che cerca di proteggere i suoi cari in una città nascosta infestata da fanatici religiosi e corruzione. Questo film Netflix ha anche un cast stellato che include Sebastian Stan, Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Riley Keough, Jason Clarke, Eliza Scanlen, Haley Bennett e Mia Wasikowska.

Il rito (2011)

Anthony Hopkins, Colin O’Donoghue, Alice Braga, Ciarán Hinds e Rutger Hauer sono i protagonisti di questo film horror soprannaturale su un prete in formazione che diventa il protetto di un veterano esorcista alle prese con i demoni a Roma. Il rito è liberamente tratto dal libro di Matt Baglio Il rito: la realizzazione di un esorcista modernoche a sua volta attinge da eventi reali come testimoniato e raccontato dall’allora esorcista americano in formazione padre Gary Thomas che fu inviato a Roma per lavorare con un clero veterano.

Il giorno del Signore (2020)

Il giorno del Signore è un film horror messicano oscuro e raccapricciante su un prete in pensione ossessionato dai suoi peccati. Viene involontariamente riportato nell’oscurità quando un amico gli chiede di assistere la figlia posseduta.

Svaha: Il sesto dito (2019)

Svaha: Il sesto dito è un thriller poliziesco sudcoreano del 2019 su un pastore che inizia a indagare su un nuovo misterioso culto chiamato Deer Mount. Un sospetto di un recente omicidio potrebbe appartenere alla setta, quindi il pastore Park accetta di indagare con l’assistenza del suo amico, un monaco buddista.

Quale di questi film horror religiosi pensi di guardare il prossimo?