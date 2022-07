L’antologia horror thailandese “School Tales: The Series” in arrivo su Netflix nell’agosto 2022

Il secondo dramma thailandese su Netflix nel 2022, Racconti scolastici: la serie non è così innocente come sembra, ed è una nuova terrificante antologia horror pronta a spaventare milioni di abbonati in tutto il mondo. In arrivo su Netflix nell’agosto 2022, abbiamo tutto ciò che devi sapere su School Tales: The Series, inclusa la trama, il cast, il trailer e la data di uscita di Netflix.

Racconti scolastici: la serie è un’imminente serie antologica dell’horror thailandese originale Netflix. La serie in otto parti è co-diretta da James Thanadol Nuansut, Tum Putipong Saisikaew, Songsak Mongkolthong e Mike Phontharis Chotkijsadarsopon.

Quando è il Racconti scolastici: la serie in arrivo su Netflix?

Con l’uscita del trailer, possiamo ora confermare che School Tales: The Series sarà disponibile per lo streaming globale su Netflix il 10 agosto 2022.

Tutti gli otto episodi dell’antologia saranno disponibili al momento del rilascio.

Qual è la trama Racconti scolastici: la serie?

La sinossi della serie è per gentile concessione di Netflix:

Otto orribili storie a fumetti sono state adattate in una serie di 8 episodi che spaventerà tutti fuori dal campo di scuola di notte: una ragazza che salta verso la morte; una biblioteca infestata; cibo da mensa a base di carne umana; un fantasma senza testa nel magazzino della scuola; una stanza infestata dal diavolo; un demone vendicativo in un edificio abbandonato; e un’aula dove frequentano solo gli studenti morti. Preparati ad affrontare un nuovo tipo di paura. Durante il giorno, la scuola appartiene agli studenti. Ma di notte, è una storia diversa.

Di chi sono i membri del cast Racconti scolastici: la serie?

Solo un paio di attori dall’elenco seguente risulteranno familiari ad alcuni abbonati.

Kay Lertsittichai è stata precedentemente vista nel thriller thailandese di Netflix Profondo come Vinci.

Nel frattempo, per Mark Siwat Jumlongkul, è il primo Netflix Original dell’attore dal 2019 L’incagliato.

Di seguito sono riportati i membri del cast principale confermati dei diversi episodi dell’antologia horror;

Membro del cast del ruolo {7:00} Q Kay Lertsittichai {Incantesimo Vendicativo} Pleng Jennis Oprasert {Incantesimo Vendicativo} Boy Mark Siwat Jumlongkul {Il Libro dei Cadaveri} Saipan Orn Patchanan Jiajirachote {La Maledizione} Korn Fiat Patchata Janngeon {Pranzo} Kong Ton Tonhon Tantivejakul { A Walk in School} Boy Saint Suppapong Udomkaewkanjana {A Walk in School} Tam Chimon Wachirawit Ruangwiwat {The Headless Teacher} Tim Garto Pannawit Phattanasiri {The Headless Teacher} Waiwan Pingpong Thongchai Thongkanthom {Beautiful} Aim-Orn Amy Thasorn Klinnium

Quali sono i titoli degli episodi Racconti scolastici: la serie?

Non siamo sicuri in quale ordine verranno presentati gli episodi su Netflix, tuttavia, possiamo confermare i seguenti otto titoli di episodi;

Q

Incantesimo Vendicativo

Il libro dei cadaveri

La maledizione

Il pranzo

Una passeggiata a scuola

L’insegnante senza testa

Bellissimo

Non vedi l’ora di guardare School Tales: The Series su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!