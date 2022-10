L’anime di Chainsaw Man è su Netflix? (dove guardare)

Motosega ©Tatsuki Fujimoto_SHUEISHA, MAPPA 8 – Per gentile concessione di: Crunchyroll

Il L’uomo della motosega anime è facilmente una delle serie più attese della stagione anime autunnale, poiché i fan dei manga stanno aspettando di vedere se l’adattamento è buono come il materiale originale da un po’ di tempo ormai. Le prime recensioni sono in arrivo e lodano l’anime per essere brutale e fantastico come si potrebbe desiderare.

Seguendo un giovane che è uno strano ibrido diavolo-umano che può trasformare parti del suo corpo in motoseghe a piacimento per combattere i diavoli che vagano per il mondo, L’uomo della motosega è una serie ricca di azione e occasionalmente commovente con personaggi adorabili e una trama avvincente.

In anteprima l’11 ottobre, sono sicuro che molte persone sono curiose se lo spettacolo sarà o meno su Netflix poiché Netflix è noto per offrire la sua giusta quota di famose serie anime. A partire da ora, l’anime non sarà sul servizio di streaming, ma di seguito possiamo aiutarti a capire dove guardarlo.

L’anime di Chainsaw Man è su Netflix?

Purtroppo, L’uomo della motosega non è un anime Netflix e al momento non verrà rilasciato sul servizio di streaming. Tra i lati positivi, Netflix ha già molte serie fantastiche disponibili, come Cyberpunk: Edgerunner, Devilman piagnucolone, La bizzarra avventura di JoJoe Zio di un altro mondo.

Dove guardare L’uomo della motosega

Il L’uomo della motosega inizia l’anime 11 ottobre a mezzanotte JST, ovvero le 9:00 PT/11:00 ET. Potrebbe essere necessario attendere un po’ prima che l’episodio diventi disponibile in alcune regioni. Coloro che vivono negli Stati Uniti hanno un paio di opzioni per guardare la serie. Nuovi episodi saranno distribuiti settimanalmente attraverso il popolare servizio VOD Crunchyroll, ma abbiamo anche appreso che anche Hulu rilascerà episodi.

Sei entusiasta di guardare il L’uomo della motosega anime? Facci sapere i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.