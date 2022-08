L’amore nella villa e i 9 migliori film romantici di Netflix ancora in arrivo nel 2022

Cuori viola, Stagione dei matrimoni e Ciao, arrivederci e tutto il resto sono solo alcuni dei grandi film romantici che abbiamo visto su Netflix quest’anno. Ma ci sono molti altri migliori film romantici Netflix ancora in arrivo nel 2022!

Dalla commedia romantica di Kat Graham e Tom Hopper Amore in Villa al film diretto da Lili Reinhart Guarda in entrambi i modi, Netflix ha molte storie d’amore da farti travolgere in programma per la fine dell’anno. Non abbiamo ancora date di uscita per tutto, ma ce ne sono molte in arrivo ad agosto e settembre, seguite da alcune che probabilmente usciranno per le festività natalizie.

Senza ulteriori indugi, entriamo in alcuni dei migliori film romantici Netflix ancora in arrivo nel 2022!

I migliori film romantici Netflix ancora in arrivo nel 2022

Amore in Villa

The Vampire Diaries star Kat Graham e L’Accademia degli OmbrelliTom Hopper sta collaborando per una dolce storia d’amore estiva. Julie Hutton (Graham) ha bisogno di una pausa dalla sua vita quotidiana dopo una rottura, quindi prenota una vacanza a Veronica, in Italia, solo per scoprire che la villa che ha prenotato è stata erroneamente doppia.

Ora dovrà condividere la sua vacanza con un bell’uomo britannico (Hopper). Ma forse il destino ha in serbo per lei qualcosa di grosso in questo viaggio. Oltre a Hopper e Graham, Amore in Villa nel cast anche Raymond Ablack, Laura Hopper, Sean Amsing ed Emilio Solfrizzi.

In streaming 1 settembre

Dopo sempre felice

Dopo sempre felice è il quarto e ultimo film del Dopo serie di film, basata sui romanzi di Anna Todd. Anche se siamo abbastanza certi che questo film arriverà su Netflix quest’anno, tieni presente che le cose potrebbero cambiare come data non è stato confermato.

Ma Netflix ha gestito la distribuzione internazionale dei precedenti Dopo film quindi ci aspettiamo che arrivi su Netflix entro i mesi successivi alla sua prima nelle sale. Prime Video dovrebbe distribuire il film nel Regno Unito.

Il quarto Dopo il film seguirà Tessa e Hardin mentre affrontano le difficoltà. Tessa affronta una tragedia personale e Hardin deve affrontare qualcosa del suo passato. Verità scioccanti sulle rispettive famiglie vengono a galla mentre Tessa e Hardin cercano di affrontare insieme il prossimo capitolo della loro relazione.

In uscita nelle sale il 7 settembre, data di Netflix TBA

Guarda in entrambi i modi

Riverdale l’attrice Lili Reinhart recita nella commedia romantica Netflix in uscita Guarda in entrambi i modi. La notte della sua laurea, la vita di Natalie (Reinhart) si divide in due direzioni. In uno, rimane incinta e rimane nella sua città natale, e nell’altro, non rimane incinta e si trasferisce a Los Angeles.

Entrambe le vite parallele sono piene di nuovo amore, scoperte sorprendenti e un’opportunità per Natalie di perseguire i suoi sogni in modi diversi e significativi. Guarda in entrambi i modi nel cast ci sono anche Danny Ramirez, David Corenswet, Aisha Dee, Andrea Savage, Luke Wilson e Nia Long.

In streaming il 17 agosto

Altri dei migliori film romantici di Netflix in arrivo nel 2022

Canto del cuore – Commedia romantica turca, in uscita il 10 agosto

I prossimi 365 giorni – rata finale in 365 giorni serie, in uscita il 19 agosto

Questo è Amore – Commedia romantica, in uscita il 25 agosto

Ragazza del XX secolo – Storia d’amore sudcoreana, data di uscita da definire

Cadendo per Natale – Lindsay Lohan con protagonista una storia d’amore natalizia, data di uscita da definire

Stanotte dormi con me – Storia d’amore polacca basata sul libro, data di uscita da definire

Quale di questi migliori film romantici Netflix ancora in arrivo quest’anno non vedi l’ora? Aggiungi questa pagina ai preferiti e ricontrolla più tardi poiché la terremo aggiornata man mano che avremo le date di rilascio confermate!