Un nuovo dramma romantico intitolato L’amante di Lady Chatterley arriva su Netflix il 2 dicembre. In attesa dell’uscita del film, probabilmente hai delle domande al riguardo. Ad esempio, è L’amante di Lady Chatterley tratto da un romanzo? Scoprilo qui.

L’amante di Lady Chatterley è un nuovo film originale Netflix diretto da Laure de Clermont-Tonnerre da una sceneggiatura scritta da David Magee. Potresti riconoscere Clermont-Tonnerre come uno dei registi della serie originale di Hulu L’atto. Inoltre, Magee è uno scrittore candidato all’Oscar, noto soprattutto per aver scritto le sceneggiature Alla ricerca dell’isola che non c’è, Vita di Pi e Mary Poppins ritorna. Ha anche co-scritto le sceneggiature di La signorina Pettigrew vive per un giorno e di Netflix La scuola del bene e del male.

La storia segue Lady Chatterley, una donna la cui vita sembra stabilita quando sposa il marito di classe superiore, Sir Clifford Chatterley. Tuttavia, le cose prendono una piega quando Sir Clifford Chatterley torna dalla prima guerra mondiale con ferite che lo hanno lasciato paralizzato. Sentendosi sola, Lady Chatterley trova conforto tra le braccia del nuovo guardiacaccia della loro tenuta, Oliver Mellors. Tuttavia, quello che inizia come un flirt si trasforma in una vera e propria relazione che minaccia di sconvolgere la vita di Lady Chatterley così come lei la conosce.

La coronaEmma Corrin interpreta il ruolo principale di Lady Chatterley. Anche Jack O’Connell, Matthew Duckett, Joely Richardson, Ella Hunt e Faye Marsay hanno ruoli nel film.

L’amante di Lady Chatterley è basato su un libro?

Sì, il dramma romantico è un adattamento cinematografico dell’omonimo libro di DH Lawrence. Infatti, L’amante di Lady Chatterley è stato l’ultimo grande romanzo dell’autore inglese prima della sua scomparsa. Fu pubblicato per la prima volta nel 1928 in Italia e successivamente nel 1929 in Francia. Non è stato pubblicato negli Stati Uniti fino al 1959 perché inizialmente era stato bandito per la sua oscenità e scene di sesso esplicite. Sinceramente, è il più controverso dei libri di Lawrence.

Se desideri acquistare il romanzo, puoi farlo su Amazon come libro in brossura o copertina rigida. Puoi anche acquistarlo come eBook Kindle.

Assicurati di controllare L’amante di Lady Chatterleyin streaming su Netflix il 2 dicembre.