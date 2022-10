Laguna Beach, The Hills in arrivo su Netflix: novembre e dicembre 2022

Vuoi tornare agli anni del liceo? Ti mancano parole gergali ridicole come “dunzo” che si sono fatte strada nel volgare per un momento fugace? Desideri ardentemente i giorni della angosciante musica pop per adolescenti dei primi anni 2000? Se hai risposto sì a una di queste domande, allora sei fortunato. Netflix ha annunciato tramite Twitter che le prime due stagioni di Laguna Beach e il suo spin-off Le colline arriveranno al servizio di streaming rispettivamente l’11 novembre e il 15 dicembre.

Laguna Beach andato in onda per la prima volta nel 2004 al culmine del reality di MTV. Lo spettacolo ricco di drammi (sebbene altamente sceneggiato) su adolescenti ricchi e belli che vivono nella cittadina balneare titolare della California, è stato sviluppato in gran parte in risposta alla popolarità di L’OC, il dramma da soap opera nella stessa ambientazione.

Lo spettacolo racconta la storia di un gruppo di compagni di liceo alle prese con le prove e le tribolazioni tipiche dell’adolescenza. Da un lato, vivono in paradiso e hanno qualsiasi risorsa a portata di mano. Dall’altro, stanno cercando di navigare nelle stesse relazioni romantiche, amicizie e passi successivi che qualsiasi altro liceale deve affrontare.

Quando arriveranno Laguna Beach e The Hills su Netflix?

Molti dei membri del cast dello show hanno continuato a condurre una vita relativamente normale, ma Lauren Conrad ha recitato Le colline (in arrivo su Netflix il 15 dicembre), che ha ripreso da dove Laguna Beach interrotto, portando gli spettatori attraverso le vite di un gruppo di amici a Los Angeles che cercano di sopravvivere alla prima età adulta.

Anche se Laguna Beach venne prima, durò solo tre stagioni, superata dalle più popolari Le colline, che durò sei. Solo le prime due stagioni dell’originale arriveranno su Netflix, ma questa prima incursione nella quintessenza dei reality drama di MTV potrebbe portare a una partnership più profonda e a una televisione di piacere colpevole di maggiore qualità, infusa di dramma e su Netflix.

Quindi, se sei pronto per lo scontro tra Lauren e Kristin su Stephen, imposta sulle note melodiche di Hilary Duff, assicurati di trasmettere in streaming questi classici in arrivo su Netflix nei prossimi due mesi.