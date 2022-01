L’afterparty è su Netflix? (Dove guardare)

L’Afterparty è una nuova serie creata da Christopher Miller, e l’intrigante mistero dell’omicidio pieno zeppo di risate è uno di quelli che gli abbonati Netflix sono sicuramente ansiosi di vedere se possono sperimentarlo sullo streamer.

Miller, insieme a L’afterparty produttore esecutivo Phil Lord, è notoriamente noto per Spider-Man: Nel verso del ragno e Il film Lego. Ma questa volta, Miller è il timone di questa nuova entusiasmante serie che segue un omicidio durante una riunione del liceo.

Ogni episodio sarà raccontato dal punto di vista di una persona diversa. Inoltre, ogni iterazione della commedia sul mistero dell’omicidio dura dai 33 ai 48 minuti e ci saranno un totale di otto voci.

L’unica cosa più eccitante della premessa dello show è il suo cast stellare pieno di giocatori famosi. La formazione per L’Afterparty include Tiffany Haddish, Sam Richardson, Zoë Chao, Ike Barinholtz, Ben Schwartz, Ilana Glazer, Jamie Demetriou e Dave Franco. Ma l’affare del cast è un’opzione per coloro che si abbonano a Netflix?

The Afterparty è disponibile su Netflix?

Dalla configurazione ai giocatori coinvolti, non si può negare che l’impresa comica sarebbe un’esperienza ideale per gli abbonati. Ma sfortunatamente, questo è un evento a cui non possono partecipare perché la cattiva notizia è che L’Afterparty al momento non è disponibile sul servizio di streaming Netflix e sicuramente non ci sono piani per cambiare presto.

Fortunatamente, lo streamer ha ora molte altre opzioni disponibili, in particolare alcune opzioni eccezionali che i fan che cercano una solida esperienza simile a un afterparty apprezzeranno sicuramente dall’inizio alla fine. Alcune delle scelte pronte per il check-out ora includono Mistero dell’omicidio, Koffee e Kareem, e Meglio chiamare Saulo, solo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming The Afterparty

C’è solo un posto che i fan devono impostare come destinazione per vedere la nuova serie con protagonista Haddish e molti altri talentuosi. L’Afterparty trasmette in streaming esclusivamente su Apple TV+. Il primo episodio è disponibile gratuitamente sul canale YouTube di Apple TV.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

starai a guardare? L’Afterparty?