L’adattamento della serie coreana di “Little Women” è previsto per l’uscita Netflix di settembre 2022

Dal palcoscenico al grande schermo e alla televisione sono stati numerosi gli adattamenti di Louisa May Alcott Piccole donne. Per la prima volta nella storia, la storia sarà adattata in un K-Drama per Netflix e arriverà a settembre 2022.

Piccole donne è una serie drammatica sudcoreana di prossima uscita con licenza internazionale e un adattamento moderno dell’amato romanzo omonimo di Louisa May Alcott.

La serie è diretta da Kim Hee Won, che in precedenza aveva diretto Vincenzo, Fiore di denaroe Destinato ad amarti. L’adattamento della serie viene dallo sceneggiatore Jung Seo Kyung, che in precedenza ha scritto le sceneggiature per L’ancella, Madree Sete.

Quando è il Piccole donne Data di uscita di Netflix?

In precedenza abbiamo segnalato che il primo episodio dell’adattamento sudcoreano di Piccole donne era in arrivo su Netflix sabato 27 agosto 2022. Tuttavia, come affermato in precedenza, le date di uscita sono soggette a modifiche e il primo episodio debutterà ora su Netflix il Sabato 3 settembre 2022.

La serie avrà un totale di dodici episodi e nuovi episodi verranno pubblicati due volte a settimana il sabato e la domenica per un totale di 6 settimane. Il finale andrà in onda Domenica 9 ottobre 2022.

Ogni episodio avrà una durata approssimativa di 60 minuti.

Nota: le date di rilascio sono soggette a modifiche.

Programma di rilascio dell’episodio

Episodi di Piccole donne andrà in onda su Netflix lo stesso giorno della rete via cavo sudcoreana tvN.

Episodi Netflix Data di uscita 1 03/09/2022 2 04/09/2022 3 10/09/2022 4 11/09/2022 5 17/09/2022 6 18/09/2022 7 24/09/2022 8 25/09 /2022 9 01/10/2022 10 02/10/2022 11 08/10/2022 12 09/10/2022

Qual è la trama Piccole donne?

La trama dell’adattamento coreano è stata presa da Soompi:

Di tre sorelle legate da uno stretto legame che sono cresciute in povertà. È l’emozionante storia delle sorelle mentre vengono coinvolte in un grave incidente e affrontano la famiglia più ricca della nazione.

Sono stati anche rivelati i dettagli dei tre lead:

Kim Go Eun interpreta la sorella maggiore Oh In Joo, che vuole proteggere la sua famiglia con il denaro. Cresciuta in estrema povertà, il suo unico sogno era vivere bene come le altre persone normali, ma un grave incidente sconvolge completamente la sua vita. Nam Ji Hyun assume il ruolo della seconda sorella Oh In Kyung, una giornalista che non vuole piegarsi al denaro e punta a fare sempre ciò che è giusto. Quando un caso misterioso dei suoi primi giorni da giornalista le torna vicino, inizia a cercare la verità. Park Ji Hu si trasforma in Oh In Hye, la più giovane sopraffatta dall’amore delle sue sorelle maggiori che lavorano duramente per lei. Anche se non ha mai usato forniture artistiche decenti a causa della situazione finanziaria della loro famiglia, entra in una scuola d’arte con il suo talento naturale.

Di chi sono i membri del cast Piccole donne?

Le tre attrici principali saranno molto familiari agli abbonati Netflix che spesso trasmettono in streaming i contenuti k-drama di Netflix.

Nel 2016 Kim Go Eun è diventata estremamente popolare dopo il suo ruolo da protagonista nell’amata serie fantasy romance Goblin. Con grande gioia di Goblin fan, ha recitato nella serie romantica Il re: monarca eterno.

Nam Ji Hyun recita in k-dramas e film dall’età di 11 anni, ma probabilmente il ruolo più importante per cui è conosciuta è Hong Shim e Yoon Yi Seo nell’amata serie di commedie romantiche 100 giorni mio principe.

Il ruolo da protagonista di Park Ji Hoo è stato nella popolarissima serie horror di zombi del liceo Tutti noi siamo morti come Nam On Jo.

Wi Ha Joon sarà immediatamente riconoscibile dalla maggior parte degli abbonati Netflix grazie al suo ruolo da protagonista nel fenomeno mondiale Gioco del calamaro nel ruolo del detective Hwang Jun Ho.

Di seguito è riportato l’elenco del cast attualmente confermato per Piccole donne:

Membro del cast di ruolo Dove li ho visti/sentiti prima? Oh In Joo Kim Go Eun The King: Eternal Monarch | Goblin | Sintonizzati per amore Oh In Kyung Nam Ji Hyun 365: Ripeti l’anno | 100 giorni il mio principe | Cosa succede alla mia famiglia? Oh In Hye Park Ji Hoo Siamo Tutti Morti | Bel mondo | Casa del colibrì Choi Do Il Wi Ha Joon Gioco del calamaro | Il romanticismo è un libro bonus | 18 Ha vinto ancora una volta Sang Ah Uhm Ji ha vinto il Centro di cura del parto | Il Maledetto | Segno Park Jae Sang Uhm Ki Joon Non sono un robot | cardiochirurghi | Croce d’oro TBA Kang Hoon La manica rossa | Miao, il ragazzo segreto | Flower Ever After TBA Kim Mi Sook Man in the Kitchen | Città artificiale | Proprio come oggi

Guarderai l’adattamento sudcoreano di Piccole donne? Fateci sapere nei commenti qui sotto!