L’adattamento della serie anime “Spriggan” arriverà su Netflix a giugno 2022

Sono passati un paio d’anni da quando l’annuncio è stato fatto per la prima volta Spriggan stava ricevendo un adattamento anime da Netflix. Dopo un’attesa incredibilmente lunga, possiamo finalmente confermarlo Spriggan la prima stagione arriverà su Netflix a giugno 2022. Ecco tutto ciò che sappiamo finora Spriggan stagione 1 su Netflix.

Spriggan è una serie anime di fantascienza giapponese originale Netflix in uscita e adattamento del manga dell’autore Hiroshi Takashige e dell’illustratore Ryōji Minagawa. Il manga è stato pubblicato per un totale di 11 volumi, pubblicato per la prima volta su Weekly Shōnen Sunday nel febbraio 1989 e dal 1992 al 1996 su Shōnen Sunday Zōkan.

L’unico precedente adattamento del Spriggan manga è stato nel settembre 1998, quando Studio 4°C ha adattato la storia in un lungometraggio.

L’ultimo adattamento è prodotto da David Production ed è diretto da Hiroshi Kobayashi, che in precedenza ha diretto il film Kiznaiver anime.

Quando è il Spriggan Data di uscita di Netflix?

Dopo mesi e mesi di attesa, ora abbiamo la conferma che il Spriggan il riavvio debutterà su Netflix il Sabato 18 giugno 2022.

Qual è la trama di Spriggan?

Molti anni fa un’antica civiltà un tempo governava la Terra ma alla fine si autodistrusse. Lasciando messaggi alle generazioni future da trovare, descrivono in dettaglio come utilizzare le potenti creazioni che hanno utilizzato. Varie fazioni iniziano a cercare misteriosi artefatti per usarli contro i loro nemici. Sulla loro strada c’è la ARCAM Corporation e il loro squadrone d’élite di soldati noti come Spriggans.

Di chi sono i membri del cast Spriggan?

Ad interpretare il ruolo principale di Yuu Ominae c’è Chiaki Kobayashi, che in precedenza aveva recitato Gran bugiardo come Makoto Edamura, e come Askeladd in Vinland Saga.

Youhei Azakami è la voce di Jean Jacquemondo, che sarà una voce familiare per alcuni come la voce di Deathpierce in I sette peccati capitali.

Kenji Hamada, la voce di Killer Hawkins Un pezzo, è la voce del regista Yamamoto. E, Ayumu Murase, la voce di Shouyou Hinata Haikyu!! è il colonnello MacDougall.

I restanti membri del cast sono Yoshimasa, Hosoya, Ken Narita e Mariya Ise, che interpretano rispettivamente le voci di Iwao Akatsuki, Kouichi Moroha e Yoshino Somei.

È il Spriggan film disponibile per lo streaming su Netflix?

Purtroppo, nessuna delle regioni con Netflix, nemmeno il Giappone, sta attualmente trasmettendo in streaming Spriggan film.

A seconda del successo del Spriggan serie, Netflix potrebbe prendere in considerazione la licenza del film nel prossimo futuro.

