L’adattamento della serie a fumetti di Dark Horse “Grendel” è stato cancellato da Netflix

Netflix avrebbe dovuto adattare e pubblicare il fumetto di Dark Horse Grendel adattamento ma da settembre 2022 il progetto non sta più andando avanti. Di seguito terremo traccia di tutto ciò che devi sapere Grendel.

Grendel era una serie Netflix originale di azione poliziesca di supereroi creata da Andrew Dabb (Supernatural, Resident Evil) e basato sul fumetto di Dark Horse dell’autore Matt Wagner. Il vasto accordo di Netflix con Dark Horse Comics è stato rinnovato nell’agosto 2022.

La serie ha ricevuto un ordine di 8 episodi nel settembre 2021.

Dark Horse Entertainment è dietro la produzione della serie, con i produttori esecutivi Andrew Dabb, Matt Wagner, Keith Goldberg, Mike Richardson e Chris Tongue anche dietro il progetto. Pete Corona era il dirigente dietro il progetto di Netflix.

Netflix cancellato Grendel a settembre 2022

TheWrap ha riferito che Grendel non stava più andando avanti su Netflix nel settembre 2022.

Secondo il loro rapporto, “i produttori dello spettacolo hanno l’opportunità di acquistare il progetto esternamente se lo desiderano e trovare la casa migliore per il loro spettacolo, ma non sono stati forniti altri dettagli”.

Questa è la seconda cancellazione di Netflix di Andrew Dabb nel 2022, anche se il suo primo spettacolo è riuscito a vedere la luce su Netflix. Ci riferiamo a Cattivo ospite che ha ricevuto una rapida cancellazione dopo le scarse recensioni e il numero di spettatori che sono cresciuti nella sua terza settimana su Netflix.

Cos’è Grendel?

Creata dall’autore americano Matt Wagner, Grendel è una lunga serie di fumetti pubblicata per la prima volta nel 1982 da Comico. Alla fine, il fumetto ha spostato la pubblicazione su Dark Horse.

Grendel è l’alter ego e l’identità mascherata di Hunter Rose, un autore di successo, un assassino che alla fine prende il controllo della rete criminale organizzata di New York City.

Nei primi anni della pubblicazione di Grendel, i problemi finanziari con l’editore di fumetti Comico portarono alla fine brusca della sua prima tiratura, a cui Wagner ora considera le prime storie come la sua bozza per il personaggio. Alla fine, Wagner è tornato a scrivere più storie su Grendel in una nuova serie di fumetti in cui avrebbe cambiato la storia delle origini del cattivo.

Un amato cattivo, Grendel è stato classificato come l’88° più grande cattivo di tutti i tempi di IGN. Considerando il numero di ladri all’interno di Marvel e DC Comics, classificarsi all’88° posto è un bel traguardo.

Qual è la trama Grendel?

Hunter Rose è un talentuoso schermitore, scrittore e assassino, che cerca di vendicare la morte del suo amore perduto. Invece di abbattere il mondo criminale, Hunter si chiede, perché non unirsi a loro invece?

Di chi erano i membri del cast Grendel?

Cast nel ruolo principale di Hunter Rose, l’enigmatico cattivo Grendel è Abubakr Alì. I fan della serie The CW Katy Keene riconoscerà Ali come il personaggio di Raj Patel. L’attore ha anche recitato in Libro del potere 2 come Sebastian ‘Bash’ Kamal-Stern, e The Walking Dead: il mondo Al di là come Dev.

La notizia del suo casting è stata rivoluzionaria perché è stato il primo attore arabo musulmano a guidare un adattamento di un fumetto.

Gli altri otto membri del cast confermati di Grendel sono;

Brittany Allen – Annabelle Wright

Julian Black Antilope – Argento

Kevin Corrigan – Barry Palumbo

Andy Mientus –

Emma Ho – Stacy Palumbo

Jaime Ray Newman

Erik Palladino

Madeline Zima

Qual è lo stato di produzione di Grendel?

Le riprese principali sono iniziate l’8 settembre 2021 con le riprese inizialmente previste per dicembre 2021.

Lo spettacolo è stato girato con il nome in codice Macchia d’inchiostro.

Le riprese alla fine si sono concluse nel gennaio 2022, secondo un post su Instagram di una delle star principali dello show, Abubakr Ali, dove ha detto:

“Sono un po’ in ritardo per questo, ma è la conclusione della prima stagione di Grendel. Questo ruolo ha avuto un impatto su di me, emotivamente, mentalmente, fisicamente. Ma onestamente, stare con questo cast e la troupe ogni giorno ha fatto sentire tutto come una brezza gioiosa. Sono così grato per quel regalo. Non vedo l’ora che tutti voi vedano il bellissimo lavoro che ogni singolo essere umano coinvolto ha messo in questo, e che tutti voi sperimentiate la tragedia sconvolgente e il caos di Hunterrr Rose “

Lo spettacolo è stato girato a Vancouver, in Canada, e anche a New York City.

Abubakr Ali torna a girare a Vancouver nei panni di Grendel/Hunter Rose nella serie Netflix #Grendel. @theAbubakrAli pic.twitter.com/8ScIUZxrCX — YVRShoots (@yvrshoots) 10 gennaio 2022

La Canadian Director’s Guild ha recentemente riferito che la serie era in post-produzione a settembre 2022 con la post-produzione delle immagini che si concluderà il 25 novembre e la post-produzione del suono che si concluderà a marzo 2023.

Quando possiamo aspettarci di vedere Grendel su Netflix?

Con le riprese che non dovrebbero concludersi fino a metà dicembre 2021, è una scommessa sicura che sarà un’attesa significativa prima di vedere Grendel su Netflix.

Al più presto, potremmo vedere Grendel su Netflix alla fine del 2022, ma c’è la possibilità che lo spettacolo non arrivi fino all’inizio del 2023.

Non vedi l’ora di guardare Grendel su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!