L’adattamento del leggendario racconto di Pinocchio del regista premio Oscar Guillermo Del Toro ha finalmente un trailer, con Finn Wolfhard di Stranger Things, Ewan McGregor e molti altri

Ci sono alcune opere di letteratura classica che non si riposano mai dall’ottenere adattamenti perché sono senza tempo e hanno ancora molto da raccontare. Il racconti avventurosi di Pinocchio influenzare fortemente le menti delle persone. E quindi, Netflix lo sta riportando per tutti voi. Il trailer pubblicato di recente ha aumentato l’eccitazione della visione Il premio Oscar Guillermo del Tororegista e autore messicano, portando Pinocchio Indietro. Scopriamone di più.

Guillermo del Toro e il suo Pinocchio

Come tutti voi lo sapete Guillermo del Toro è un regista e regista premio Oscar. Ha riportato le storie stimolanti e sempre verdi di questo personaggio italiano, Pinocchio, con molti attori di talento. Netflix ha recentemente rilasciato il trailer del film d’animazione in uscita e ha aggiunto eccitazione al cuore degli spettatori. Diamo prima un’occhiata al trailer.

Il regista premio Oscar® Guillermo del Toro reinventa la classica storia di Pinocchio in questo stravagante film in stop-motion. pic.twitter.com/naSlFBSW8k — Netflix (@netflix) 27 luglio 2022

Come puoi vedere nel trailer, c’è ancora molto altro da dire relazioni imperfette, perdita e amore. Quei vecchi spiriti che raramente si coinvolgono nel mondo umano si coinvolgeranno. Questa è la storia che potresti pensare di conoscere, ma non lo sai. In queste festività natalizie, l’amore ti darà la vita. Il film uscirà in teatri selezionati nel mese di novembre e via Netflix a dicembre.

Leggi anche: Lo scrittore americano George RR Martin paragona la serie animata di “Il Trono di Spade” a “Love, Death + Robots” di Netflix, definendola “assolutamente sbalorditiva”

Il regista premio Oscar non è l’unica parte emozionante di questo film. Anche il cast del film è ricco di talento. Le voci delle star di Ewan McGregor, David Bradley, Gregory Mann, il Cose più strane star Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, Christoph Waltz, e Tilda Swinton.

Il libro originale è stato tradotto in molte altre lingue e adattato in così tante versioni. Un universale icona e una metafora per la condizione umana, il libro è considerato un pezzo canonico della letteratura per l’infanzia e ha avuto un grande impatto sulla cultura mondiale. Filosofo Benedetto Croce lo reputò una delle più grandi opere della letteratura italiana. Pertanto, questa avventura di Pinocchio è senza tempo.

Leggi anche: Vivi le 8 terrificanti storie dell’orrore del nuovo mondo nel “Gabinetto delle curiosità di Guillermo del Toro”

Gli spettatori sono così felici ed entusiasti di vedere questo unione di classici con i pluripremiati creatori e attori in questo film d’animazione Netflix in uscita. Anche tu sei entusiasta di questo film? Anche tu ami Pinocchio? Raccontaci la tua storia preferita nella casella dei commenti.

L’adattamento del leggendario racconto di Pinocchio del regista premio Oscar Guillermo Del Toro ottiene finalmente un trailer, con Finn Wolfhard di Stranger Things, Ewan McGregor e molti altri è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.