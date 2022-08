The Cuphead Show è appena tornato su Netflix per un secondo gioco, ma la serie animata di successo verrà rinnovata per la stagione 3?

Videogioco: gli adattamenti TV sono un miscuglio e sicuramente un argomento divisivo per Netflix.

Da un lato, flop decisi come Resident Evil spiccano tra artisti del calibro di Castlevania, The Witcher e la serie Tekken: Bloodline recentemente rilasciata.

Per fortuna, The Cuphead Show si colloca verso l’estremità più positiva di quella gamma, avendo tutto l’umorismo, la fedeltà visiva e l’eccellente sound design che hanno reso il videogioco così popolare.

Mentre la seconda stagione è appena stata presentata in anteprima su Netflix, i fan sono già curiosi di sapere se The Cuphead Show tornerà per la terza stagione: ecco tutto ciò che sappiamo finora.

The Cuphead Show torna per la seconda stagione su Netflix

Il Cuphead Show è stato annunciato per la prima volta a luglio 2019, con la serie che ha fatto il suo debutto globale su OTT tramite Netflix a febbraio 2022.

La serie è prodotta da Netflix Animation, insieme a King Features Entertainment e Studio MDHR, il team dietro i trailer dei principali videogiochi.

Questa settimana, l’adattamento animato di successo del videogioco è finalmente tornato per una seconda avventura, rilasciando altri 13 episodi dei registi Adam Palioan e Clay Morrow:

Episodio 1 – “Jailbreak”

Episodio 2 – “Affascinato e pericoloso”

Episodio 3 – “Un’avventura in alto mare”

Episodio 4 – “Un altro fratello”

Episodio 5 – “Dolce tentazione”

Episodio 6 – “L’uomo che urlo”

Episodio 7 – “Lezione di pianoforte”

Episodio 8 – “Liberate i demoni”

Episodio 9 – “Dead Broke”

Episodio 10 – “Tutti i topi, gente”

Episodio 11 – “Dì formaggio”

Episodio 12 – “Lost In The Woods”

Episodio 13 – “Il forcone del diavolo”

Lo stato di rinnovo della stagione 3 di Cuphead Show

Purtroppo, Netflix deve ancora confermare pubblicamente che la stagione 3 di The Cuphead Show è in produzione; tuttavia, ci sono diverse informazioni che indicano che l’avventura non è ancora finita.

Il suggerimento più ovvio che una terza stagione potrebbe essere in arrivo è il principale cliffhanger della seconda stagione recentemente rilasciata. Negli ultimi momenti dell’episodio 13, The Devil dice che dal momento che Cuphead ha preso qualcosa di grande valore da lui, prenderà qualcosa di grande valore da Cuphead.

Con orrore di Cuphead e degli spettatori allo stesso modo… Mugman viene portato da The Devil all’inferno.

Poiché la serie animata è vagamente basata sul videogioco, i fan sanno che ora tocca a Cuphead salvare suo fratello: la terza potenziale stagione non può essere organizzata meglio di così.

Poi abbiamo il fatto che la stagione 3 era già stata pianificata prima del debutto della prima stagione della serie, secondo un’intervista che lo sviluppatore Dave Wasson ha condotto con Animation Magazine nel gennaio 2022.

Nell’intervista, Wasson ha condiviso che un totale di 36 episodi erano stati ordinati da Netflix, che sarebbero stati presentati in anteprima in tre uscite separate, “presentate come due e persino tre parti”.

“Inizialmente stavamo usando i vecchi cortometraggi teatrali come modello per la struttura, ma abbiamo scoperto che era difficile rimanere entro un formato di sette minuti. Queste storie volevano essere un po’ più lunghe, quindi si conclude con qualcosa come 10 minuti e mezzo o 11 minuti, anche se ogni episodio ha una durata leggermente diversa”. – Dave Wasson, tramite Animation Magazine.

Tuttavia, mentre il piano iniziale prevedeva che The Cuphead Show pubblicasse tre stagioni complete, il rinnovo della serie animata di successo dipenderà comunque dalla popolarità del titolo da parte di Netflix.

Nonostante alcune recensioni davvero impressionanti da parte della critica, la serie sta riscontrando punteggi piuttosto contrastanti online tra cui un 69% su MetaCritic, 7,4/10 su IMDB e l’88% su Rotten Tomatoes.

Sebbene il futuro rimanga positivo per The Cuphead Show e le possibilità della terza stagione, la minaccia dell’ascia di Netflix incombe ancora sulla serie animata di successo.

Le stagioni 1-2 di The Cuphead Show sono ora in streaming su Netflix.

