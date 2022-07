L’account Twitter di “The Boys” si unisce all’onda dei fan di “The Sea Beast”, confrontando istericamente il film con lo spettacolo Amazon di Karl Urban

Cosa pensi accadrebbe quando una persona tosta dice che gli piacciono gli spettacoli oi film morbidi e spensierati? Ti sorprenderebbe e ti farebbe anche ridere, giusto? Bene, uno degli spettacoli preferiti dai fan Amazon I ragazzi si è unito al fandom di Netflix di recente anime film La bestia del mare.

I ragazzi, Karl Urban e La bestia del mare!

Non te l’abbiamo detto per mantenere in vita il bambino che c’è in te e guardare i film dell’anime? Bene, il film sta già ricevendo così tanto amore dagli spettatori. Adesso, I ragazzi saltò anche sul carro. Il gruppo apprezzato il film e Carlo Urbanoche interpreta Billy Butcher (uno dei personaggi cattivi dello show) in I ragazzi. Ed è uno dei preferiti dai fan dello show. Ma aspetta, cosa c’entra Urban con un film energico e brillante La bestia del mare?

L’elemento comune in entrambi è questo attore, Karl Urban. In La bestia del mareCarlo ritratto Giacobbe Olandaallevato dal leggendario cacciatore Capitan Corvo. Perciò, I ragazzi’ Account Twitter iscritto la Bestia del Mare fan wave con un ironico senso dell’umorismo. Guarda prima il tweet:

Finito The Sea Beast, lavoro stellare di @KarlUrban come sempre. Divertimento per tutta la famiglia, proprio come The Boys. — THE BOYS (@TheBoysTV) 10 luglio 2022

Il tweet è certamente divertente come lo spettacolo, e il film è totalmente opposto l’uno all’altro. I ragazzi è uno spettacolo che ha violenza e linguaggio volgare, che non si vede con i bambini. Invece, La bestia del mare è un film per famiglie, poiché ha relazioni divertenti, avventurose e di legame. Ma Karl Urban è un preferito sia nel film che nello spettacolo.

Come reagiscono i tifosi?

Karl, nei panni di Billy e Jacob, si è esibito in modo favoloso. Lui è certamente un versatile attore. I fan dell’attore lo hanno elogiato e gli hanno fatto una doccia d’amore su Twitter in risposta al tweet sopra menzionato.

Tutto ciò che Karl Urban dice è impeccabile e magnifico, è il mio attore preferito e non mi sono perso nulla di ciò che fa da più di 20 anni, è di gran lunga il migliore per me. Grazie per il tuo prezioso lavoro. ABBRACCI VIRTUALI…. — Laura Sales (@LauraSa46370267) 11 luglio 2022

L’apparizione di Karl Urban migliora automaticamente qualsiasi film/serie pic.twitter.com/1e5EjEuq6j — BrianMG (@BrianMG98472392) 10 luglio 2022

Questa fan mostra il suo amore e dice di averlo fatto incontrato lui. Non poteva parlargli, ma lei adora l’attore.

Attore A+. Ricordo che l’ho incontrato al Comic Con un paio di anni fa e quando sono arrivato in prima linea sono completamente congelato per lo shock, non potevo nemmeno parlare. Senza dubbio il mio momento più imbarazzante di sempre. — maya. (@RllyXO) 10 luglio 2022

Durante la visione La bestia del marequesto visualizzatore riconosciuto il voce dell’attore ed era felice della conferma dal post.

Perché quando lo guardavo continuavo a dire a mia sorella Jacob che suonava come Butcher ea volte lo sarei stato io "questo è esattamente quello che direbbe il macellaio" e si scopre che era Karl — La Felina (@TariroMat) 11 luglio 2022

Oi. In effetti, Karl è una meraviglia.

pic.twitter.com/TJgOx0FV1T — IceBerg61 (@IceBerg6125) 10 luglio 2022

Cosa ne pensi della dicotomia dei ruoli di Urban in entrambe le opere presenti? Hai guardato La bestia del mare su Netflix, ancora? In caso contrario, ti consigliamo di guardarlo subito. E facci sapere cosa ne pensi del film.

