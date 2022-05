L’accento di Chris Hemsworth ruba la scena mentre Thor ostenta la sua gamma e versatilità nel trailer di “Spiderhead” di Netflix

Come il rilascio di Thor: Amore e tuono è proprio dietro l’angolo, i fan dell’attore australiano Chris Hemsworth si stanno sicuramente godendo i contenuti che stanno ricevendo Testa di ragno si avvicina anche alla sua uscita su Netflix. Nonostante i ruoli siano a miglia di distanza l’uno dall’altro, la caratteristica comune che li lega insieme è l’accento australiano di Hemsworth. Anche se nulla del detto accento è “roba di nuova frontiera“, il trailer qui sotto mostra davvero la versatilità e la portata dell’attore.

Il personaggio di Chris Hemsworth in Spiderhead di Netflix è australiano?

Dopo aver visto il trailer, si ottiene praticamente l’essenza del film in uscita. Si tratta di un brillante scienziato (Chris Hemsworth) che ha sicuramente molte idee, e forse una mancanza di umanità. I suoi soggetti di prova non sono topi o porcellini d’India. Questo scienziato preferisce lavorare con gli umani. Dal momento che molti umani non sarebbero disposti a subire la tortura, viene trovato un altro modo per cercare volontari. Secondo Steve Abnesti, le persone che cercano “redenzione“, cioè quelli che erano incarceratotroverà posto presso la struttura del laboratorio.

Mentre Testa di ragno di per sé sembra un film con un grande potenziale per raggiungere la vetta delle classifiche Netflix e conquistare i fan, ciò che ha attirato più attenzione è L’accento australiano di Chris Hemsworth. In passato, l’attore di Thor ha interpretato raramente il ruolo di un uomo australiano.

Per quanto riguarda Spiderhead, il film è stato girato in Australia. Considerando il forte accento di Hemsworth e il luogo delle riprese, è lecito presumerlo Abnesti e il suo equipaggio stanno operando sulle coste dell’Australia.

Abnesti è un visionario malvagio che apparentemente ha la sua vita insieme. Le scene del trailer suggeriscono molto Tocco nolen al personaggio. Si allena. La sua “gocciolare” è sempre “su“, almeno nel senso generale della frase. E sembra che stia andando abbastanza bene anche in termini di carriera. D’altra parte, Thor attraverserà una crisi di mezza età nella prossima versione.

Testa di ragno sarà disponibile su Netflix su 17 giugno 2022, solo un mese prima di vedere Hemsworth fare un 180 in Thor: Love and Thunder. Assicurati di non dimenticare di trasmettere in streaming!

