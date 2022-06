L’Accademia dell’Ombrello e altro ancora

È l’ultimo fine settimana di giugno e quale modo migliore per goderselo che guardare alcuni programmi Netflix. Lo streamer ha diverse nuove funzionalità che verranno rilasciate per chiudere il mese. Di seguito ti consiglieremo diversi nuovi spettacoli degni di un abbuffata questo fine settimana.

Se guardi l’elenco dei 10 migliori programmi TV di Netflix, vedrai numerosi titoli in attesa. Stranger Things, All American, God’s Favorite Idiot, Peaky Blinders, e altri sono inclusi questa settimana.

Luglio 2022 ha una vasta gamma di versioni in arrivo. Virgin River, L’uomo grigioe il resto di Cose più strane la stagione 4 uscirà a luglio.

I migliori nuovi programmi Netflix del 25 giugno 2022

The Umbrella Academy stagione 3

Fan di L’Accademia degli Ombrelli hanno atteso con ansia l’uscita della stagione 3 della serie. Questa settimana, la stagione ha rilasciato 10 nuovi episodi. Basata sul fumetto scritto da Gerard Way, questa serie segue una famiglia disfunzionale di supereroi adottati.

La terza stagione riprende da dove la storia si era interrotta nella seconda, dove le azioni passate dei fratelli hanno creato una nuova linea temporale in cui un altro gruppo di supereroi di Hargreeves, i passeri, li ha sostituiti. Ciò porta a un violento confronto tra i Passeri e gli Umbrellas.

Il nuovo cast di questa stagione include Justin H. Min, Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriguez e Cazzie David.

Non mi conosci

Il dramma poliziesco britannico Non mi conosci è ora disponibile per lo streaming su Netflix. Questa serie è composta da quattro episodi ed è basata sul romanzo scritto da Imran Mahmood.

La serie racconta la storia di un uomo sotto processo per omicidio in cui le prove contro di lui sono sconcertanti. Mantiene la sua innocenza e, invece di affidarsi a un avvocato per decidere il suo destino, racconta la storia di una donna che ama, la vita pericolosa che ha vissuto e come ha rischiato tutto per salvarla.

La serie è interpretata da Samuel Adewunmi, Sophie Wilde, Bukky Bakray, Roger Nsengiyumva, Tuwaine Barrett, Yetunde Oduwole e Nicholas Khan nei panni di Sam.

Il futuro di…

Stagione 1 della docuserie Il futuro di…. è stato recentemente rilasciato sullo streamer. Questa serie è uno sguardo eccitante sul nostro futuro e su come la tecnologia lo modificherà.

Narrato da Jurnee Smollett, i primi sei episodi sono attualmente disponibili, con i restanti sei in uscita il 28 giugno. Ciascuno degli episodi di 20 minuti guarda al futuro di qualsiasi cosa, dai cani agli appuntamenti, dai giochi ai cheeseburger. In primo piano ci sono molte previsioni su come le cose nella nostra vita quotidiana cambieranno con i prossimi progressi tecnologici.

Uomo contro ape

Uomo contro Ape è una serie comica con protagonista il sempre esilarante Rowan Atkinson, che ha co-creato la serie con William Davies. Nel cast anche Jing Lusi, Claudie Blakley, Tom Basden, Julian Rhind-Tutt, Greg McHugh e India Fowler.

Atkinson interpreta Trevor, un house sitter in un’elegante villa che incontra la sua coppia mentre combatte un ospite indesiderato: un’ape. La casa è piena di arte inestimabile e auto d’epoca. Può Trevor evitare la distruzione della proprietà mentre procede alla rimozione del parassita indesiderato?

Grey’s Anatomy stagione 18

Il lungo dramma medico Grey’s Anatomy uscirà la stagione 18 su Netflix il 25 giugno. Netflix ha attualmente le stagioni 1-17 disponibili per coloro che hanno bisogno di un rewatch o per le persone che non hanno mai visto questa serie selvaggiamente popolare creata da Shonda Rhimes.

La serie è il dramma medico più longevo iniziato nel 2005. La stagione 18 continua con il dramma all’immaginario Seattle Grace Hospital, che in seguito viene chiamato Seattle Grace Mercy West e, infine, Grey Sloan Memorial Hospital. Questa stagione vedrà anche un monumentale 400esimo episodio di questa serie.

Quali programmi Netflix guarderai questo fine settimana? Condividi le tue scelte nei commenti!