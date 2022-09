La vittima sopravvissuta di Jeffrey Dahmer, Tracy Edwards: Dov’è adesso?

Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer è ora in streaming su Netflix! Racconta la vera storia del famigerato serial killer, Jeffrey Dahmer, ed esamina i raccapriccianti omicidi che ha commesso tra il 1978 e il 1991. Anche se non hai ancora visto la serie ma hai seguito il caso, sapresti che Dahmer alla fine viene catturato e arrestato dopo che una delle sue vittime riesce a scappare e ferma la polizia. Il nome della vittima sopravvissuta è Tracy Edwards e, se non fosse stato per lui, Dahmer avrebbe probabilmente continuato la sua follia omicida per molti altri anni.

Tracy Edwards aveva 32 anni al momento dell’incontro con Dahmer nel 1991. Era con altri ragazzi quando Dahmer si avvicinò a loro e si offrì di dar loro dei soldi se fossero venuti nel suo appartamento, avessero posato per fotografie di nudo e trascorso del tempo con lui. Mentre gli altri ragazzi hanno rifiutato l’offerta, Tracy Edwards ha accettato di andare con Dahmer nel suo appartamento.

Come con le altre vittime di Dahmer, tutto va a rotoli una volta che Edwards entra nell’appartamento di Dahmer. Ad un certo punto quella notte, Dahmer ammanetta Edwards e lo minaccia con un coltello. Più tardi, Dahmer dice a Edwards che si mangerà il cuore. Edwards escogita rapidamente un piano di fuga, ma attende l’occasione giusta per mettere in atto il suo piano. Per evitare di essere ucciso, Edwards ripete continuamente a Dahmer che non scapperà e che è suo amico.

Edwards alla fine trova l’opportunità di scappare e scappa dall’appartamento di Dahmer. Trova due agenti di polizia di Milwaukee e li riconduce all’appartamento di Dahmer, dove trovano resti umani e immagini Polaroid che mostrano lo smembramento delle vittime di Dahmer. Le autorità arrestano Dahmer e la sua follia omicida volge al termine. Allora, dov’è Edwards nel 2022? È ancora vivo? Abbiamo condiviso dove si trova oggi l’ultima vittima di Jeffrey Dahmer.

Dov’è Tracy Edwards, la vittima sopravvissuta di Jeffrey Dahmer?

Secondo ABC News, Tracy Edwards aveva accumulato diverse accuse di polizia, inclusi arresti per possesso di droga, furto, danni alla proprietà, mancato pagamento del mantenimento dei figli e salto su cauzione dalla condanna di Dahmer nel 1992.

È stato anche riferito che Edwards era senzatetto dal 2002. Inoltre, Edwards ha scontato un anno e mezzo di prigione e due anni di supervisione estesa dopo essersi dichiarato colpevole di aver aiutato un criminale a spingere un uomo giù da un ponte verso la morte.

Tuttavia, non si sa cosa stia facendo Edwards oggi o se sia ancora vivo perché nessuno sa dove si trovi da quando ha scontato la pena detentiva.

