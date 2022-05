La vita di Tommy Lindström dopo gli eventi di Clark su Netflix

Se stai cercando drammi sul vero crimine, Netflix è probabilmente il tuo primo punto di riferimento per la maggior parte del tempo.

La piattaforma ha fornito una serie di esempi eccezionali del genere, con l’ultimo arrivato che esplora la storia di Clark Olofsson.

Intitolata semplicemente Clark, la serie svedese dipinge un ritratto dell’uomo titolare che ha ispirato il termine sindrome di Stoccolma. Questo si riferisce alla situazione in cui le vittime iniziano a prendersi cura dei loro abusatori o rapitori come meccanismo di coping.

Ovviamente, Clark Olofsson è una persona reale e non è l’unica figura basata su persone esistenti a far parte della serie.

Ad esempio, Clark include anche Tommy Lindström…

Chi è il vero Tommy Lindström di Clark?

Con il personaggio immaginario basato su una persona reale, diamo un’occhiata all’ex capo della polizia criminale nazionale in Svezia.

Nato nel 1945, è diventato un avvocato altamente qualificato con oltre tre decenni di esperienza legale. Tommy è stato strettamente coinvolto nelle indagini sull’omicidio nel 1986 di Olof Palme, che allora era il primo ministro svedese.

Sebbene la serie includa sia Tommy che Clark Olofsson, non è del tutto accurata e non tutti i dettagli della connessione tra loro sono fedeli alla vita reale.

DM Talkies esplora come si sono incrociati, riferendo che il 23 agosto 1973, il rapinatore di banche Jan Erik Olsson era nel mezzo di una rapina e di una situazione di ostaggio attivo. Ha chiesto soldi e un’udienza con Clark Olofsson.

Secondo quanto riferito, era un fan ed è stato Tommy Lindström a essere mandato a portarlo dalla prigione.

Dov’è Tommy Lindström adesso?

The Cinemaholic riferisce che da allora si è ritirato dalle sue funzioni di capo del dipartimento investigativo criminale nazionale svedese.

Tuttavia, ora lavora sia come consulente legale che come esperto di criminalità presso Rättskonsulterna, uno studio legale a Stoccolma, dove vive tuttora.

Ci sono state altre pietre miliari della carriera dagli eventi descritti in Clark. Ad esempio, nel 2010 ha lavorato come esperto di criminalità lavorando e risolvendo un caso in cui un cecchino stava orchestrando una serie di sparatorie a Malmö.

Cosa è successo a Malmö?

Reuters riferisce che Peter Mang è stato ritenuto colpevole di due capi di omicidio nel 2012 dopo essere stato arrestato nel 2010 per una sparatoria a Malmö.

È stato condannato per omicidi risalenti al 2003, quando ha ucciso un uomo di origine iraniana sparandogli al petto nel suo appartamento.

Inoltre, è stato ritenuto colpevole di quattro capi di imputazione per tentato omicidio dal 2009 al 2010.

Tommy Lindström è stato associato al procedimento penale per il suo coinvolgimento nel lavorare dietro le quinte per assicurare alla giustizia il colpevole di questi omicidi.

Clark è ora in streaming su Netflix.

In altre notizie, Magnum PI è già rinnovato per la stagione 5 su CBS?