La vincitrice di numerosi Grammy Billie Eilish rivela il vantaggio di essere famosi in giovane età

La megastar Billie Eilish ha portato un’intera nuova ondata di pop e attualmente sta cavalcando la marea del suo successo. La maggior parte può solo sognare di realizzare ciò che Billie ha fatto in così giovane età. Vincere sedici Grammy Music Awards non è uno scherzo. Inoltre, Eilish ha aggiunto un Academy Award per la migliore canzone originale nel 2022 al suo già splendente armadio di premi. A soli undici anni, la cantante vincitrice di un Oscar ha mosso i suoi primi passi nella scrittura di canzoni.

Ispirandosi a sua madre e suo fratello, che sono entrambi musicisti, Billie Eilish, ha creato una canzone dai titoli e dai dialoghi della popolare serie sull’apocalisse di zombi Il morto che cammina. Dopo un impressionante debutto, commerciale e critico, nel 2017 con Non sorridermi quando aveva appena sedici anni, non ha guardato indietro. Con il successo è arrivata molta fama e molti giudizi su tutto, dalla sua arte al modo in cui appariva. Parlando con Tom Disalvo, Billie ha parlato di come ora vede il lato positivo della fama.

Billie Eilish parla dell’imparare ad accettare la fama

La pop star ha avuto molti sguardi indesiderati su di lei sin dalla giovane età. Entrambi i genitori di Billie Eilish, Maggie Baird e Patrick O’Connell, sono artisti amati. Dopo essere salito alle stelle nel 2019 con il successo mondiale del suo singolo Cattivo ragazzo dal brillante album Quando ci addormentiamo, Dove andiamo i media sono diventati ossessionati da Eilish. Il cantante che ha studiato a casa da bambino ed è introverso in generale non ha preso il cambiamento senza intoppi. E a causare ulteriormente il fattore scatenante è stato quando le foto di lei nei suoi abiti da allenamento sono diventate virali ed è diventata l’obiettivo del body shaming. La cantante ha detto che “odiavo uscire’‘ seguendo le foto che stanno diventando virali.

Dopo una pandemia e un sacco di autoriflessioni, la cantante afferma di aver imparato a sentirsi a proprio agio con la fama. Billie ha detto che la pandemia le ha dato il tempo di “fai l’autoriflessione per cui non ho mai avuto il tempo” in un’intervista con Amy Kaufman. Merita anche un giro in bicicletta in stile Bollywood in Nuova Zelanda. La cantante pop ha detto che ora gode persino della fama ed è solo se stessa. Possiamo vedere Billie prosperare in occasione di eventi pubblici e uccidere più spesso sui tappeti rossi ora. Simile al nome del suo ultimo album, anche la cantante lo è Più felice che mai.

Qual è la tua canzone preferita di Billie Eilish? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

